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AI नहीं ले सकता इंसान की जगह; IIM जम्मू में IMC 2026 का शानदार समापन, हुई दिलचस्प चर्चा

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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IIM जम्मू में शानदार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस 2026 को सफलतापूर्वक खत्म हुआ। जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने AI-ड्रिवन मार्केटिंग, सस्टेनेबल बिज़नेस इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा की।

AI नहीं ले सकता इंसान की जगह; IIM जम्मू में IMC 2026 का शानदार समापन, हुई दिलचस्प चर्चा

दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही कारोबार और मार्केटिंग का तरीका बदल रहा है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं रह गया है, बल्कि यह हर बड़ी इंडस्ट्री की रीढ़ बन चुका है। इसी बदलते वक्त और मार्केटिंग के भविष्य को समझने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) जम्मू में इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस (IMC) 2026 का शानदार आयोजन किया गया। 4 जुलाई 2026 को मंडपम ऑडिटोरियम में इस बड़े इवेंट का समापन हुआ, जिसने पूरी दुनिया के मशहूर शिक्षाविदों, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री के जानकारों को एक मंच पर ला खड़ा किया। इस खास मौके पर IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर बी.एस. सहाय ने विदाई समारोह की अध्यक्षता की। वहीं, एमडीआई गुड़गांव के डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद सहाय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मंच पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनिश शाह और IIM जम्मू के डीन फैकल्टी एंड रिसर्च प्रोफेसर जाबिर अली भी मौजूद थे। कार्यक्रम को कामयाब बनाने में कॉन्फ्रेंस में डॉ. रश्मि रंजन परिदा और डॉ. अर्चना शर्मा का भी अहम रोल रहा।

एआई इंसान की जगह नहीं ले सकता: प्रोफेसर अरविंद सहाय

मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद सहाय ने अपने भाषण से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एआई और न्यूरोसाइंस को साथ जोड़ने के मद्देनजर बेहद गहरी बातें शेयर कीं। उन्होंने आसान मिसालों के जरिए समझाया कि कैसे जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई आज यूजर्स के साथ जुड़ने, ब्रांडिंग करने और नई चीजों की खोज में गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं। हालांकि, उन्होंने एक बहुत पते की बात कही कि एआई इंसान की जगह नहीं ले सकता, बल्कि यह हमारी अक्ल और काम को और बेहतर बनाने का एक जरिया है। अगर तकनीक के साथ इंसान की क्रिएटिविटी, जज्बात और न्यूरोसाइंस का सही तालमेल बिठाया जाए, तो ग्राहकों की पसंद को समझना काफी आसान हो जाएगा। उन्होंने IIM जम्मू के शानदार कैंपस और वहां के माहौल की भी जमकर तारीफ की।

जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनिश शाह ने कॉन्फ्रेंस की कामयाबी को एक अनोखे अंदाज में बयां किया। उन्होंने उन सभी डेलिगेट्स को अपनी जगह पर खड़े होने को कहा जिन्होंने रिसर्च पेपर पेश किए थे। देखते ही देखते लगभग पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। प्रोफेसर शाह ने कहा कि यही इस कॉन्फ्रेंस की असली कामयाबी है। उन्होंने रिसर्चर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे इस ग्लोबल नेटवर्क का पूरा फायदा उठाएं और मिलकर कुछ नया और बड़ा करें।

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IIM जम्मू के डायरेक्टर ने दी युवाओं को हमेशा सीखते रहने की नसीहत

IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर बी.एस. सहाय ने अपने संबोधन में पूरी टीम की मेहनत को सराहा। उन्होंने बताया कि कैसे डॉ. अतीक शेख, डॉ. रश्मि रंजन और डॉ. अर्चना शर्मा की लीडरशिप में 13वां AIM-AMA शेठ फाउंडेशन डॉक्टोरल कंसोर्टियम और यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सफलता के मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने जम्मू की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से इस जगह की एक अपनी अलग पहचान है, जो संस्थान को भी एक खास मुकाम दिलाती है। उन्होंने कहा, "जिंदगी एक जश्न है, और हर पल कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका है।" इस विचार के साथ उन्होंने युवाओं को हमेशा सीखते रहने की नसीहत दी। उनका मानना था कि एआई आज शिक्षा और कारोबार की शक्ल बदल रहा है और ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म भारत को 'विकसित भारत 2047' के सपने की तरफ तेजी से ले जा रहे हैं।

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कंज्यूमर प्रोटेक्शन और पब्लिक पॉलिसी पर रखी गई बेबाक राय

प्रोफेसर जाबिर अली ने भी रिसर्च की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए शानदार पेपर्स जल्द ही बड़ी जर्नल्स में छपेंगे। डॉ. रश्मि रंजन परिडा ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इस बार 280 रिसर्च पेपर्स आए और 176 स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया, जो एक बड़ा आंकड़ा है। अवॉर्ड्स की बात करें तो, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चेन्नई के प्रोफेसर एस. भारद्वाज को 'राव एंड रेड्डी मेंटरिंग अवॉर्ड 2026' से नवाजा गया। इसके अलावा बेहतरीन रिसर्च पेपर्स के लिए 'बेस्ट ट्रैक अवॉर्ड्स' और 'डॉ. ललिता ए. मनरई मेमोरियल कॉन्फ्रेंस बेस्ट पेपर अवॉर्ड्स' भी दिए गए। एक और अहम हिस्सा लॉयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डब्ल्यू. स्टीवर्ट का सेशन रहा, जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन और पब्लिक पॉलिसी पर अपनी बेबाक राय रखी। दूसरे और आखिरी दिन डिजिटल मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी, B2B स्ट्रेटेजी और रूरल मार्केटिंग जैसे छह अलग-अलग विषयों पर भी गहरी चर्चाएं हुईं।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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