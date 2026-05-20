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IIM की MBA डिग्री भी फेल! फिर CV में किया ये जादुई बदलाव, सीधा लंदन में मिली जॉब

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CV Preparation Strategy After Career Break: अन्नपूर्णा विर्डी ने करीब 3 साल के लंबे करियर ब्रेक के बाद लंदन जैसे बेहद प्रतिस्पर्धी ग्लोबल जॉब मार्केट में न सिर्फ वापसी की, बल्कि एक बेहतरीन मुकाम भी हासिल किया है।

IIM की MBA डिग्री भी फेल! फिर CV में किया ये जादुई बदलाव, सीधा लंदन में मिली जॉब

CV Preparation Strategy After Career Break: कॉर्पोरेट की दुनिया में अक्सर माना जाता है कि यदि आपके करियर में कुछ वर्षों का गैप आ जाए, तो दोबारा अच्छी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद (IIM) की एक पूर्व छात्रा ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अन्नपूर्णा विर्डी ने करीब 3 साल के लंबे करियर ब्रेक के बाद लंदन जैसे बेहद प्रतिस्पर्धी ग्लोबल जॉब मार्केट में न सिर्फ वापसी की, बल्कि एक बेहतरीन मुकाम भी हासिल किया है।

शुरुआती दौर में महीनों तक रिक्रूटर्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद, अन्नपूर्णा ने अपने सीवी (CV) बनाने की स्ट्रेटिजी में कुछ ऐसे अनोखे बदलाव किए, जिसने उनकी किस्मत बदल दी।

जब बेहतरीन डिग्री के बाद भी रिक्रूटर्स ने साध ली चुप्पी

अन्नपूर्णा विर्डी के पास देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज आईआईएम अहमदाबाद (IIM-A) की एमबीए डिग्री के साथ-साथ कंसल्टिंग और स्टार्टअप्स का वर्षों का शानदार अनुभव था। इसके बावजूद, जब उन्होंने 3 साल के बाद लंदन के जॉब मार्केट में कदम रखा, तो उन्हें महीनों तक रिक्रूटर्स की ओर से केवल सन्नाटा ही मिला।

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अन्नपूर्णा बताती हैं, "लंदन की जॉब मार्केट अपने नियमों से चलती है। मैं वहां बिल्कुल नई थी और कठिन आर्थिक माहौल में एक गैर-रैखिक (नॉन-लीनियर) सीवी के साथ प्रयास कर रही थी।" उन्होंने अपने इस ब्रेक के दौरान आईकेईए (IKEA), कुरकुरे, रिलायंस जियोमार्ट और अर्बन कंपनी जैसे बड़े ब्रांड्स के अभियानों पर काम किया था और यश राज फिल्म्स के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें शुरुआत में रिजेक्शन झेलना पड़ा।

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अन्नपूर्णा की सीवी स्ट्रेटेजी

अन्नपूर्णा ने महसूस किया कि आज के समय में रिक्रूटर्स से पहले एक कंप्यूटर सिस्टम आपके सीवी को फिल्टर करता है, जिसे एटीएस (ATS) कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने अपनी सीवी स्ट्रेटिजी को पूरी तरह से री-डिजाइन किया, जो किसी भी नौकरी की तलाश करने वाले के लिए एक बड़ा सबक है:

एटीएस (ATS) फ्रेंडली सीवी: उन्होंने केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि एटीएस टूल्स के कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सीवी को बेहतर बनाया।

पोजीशनिंग डॉक्यूमेंट: उन्होंने सीवी को अपने किए कामों की एक टाइमलाइन या लिस्ट की तरह देखना बंद कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने इसे एक विशेष तर्क के रूप में पेश किया कि वह उस खास रोल के लिए सबसे सही फिट क्यों हैं।

Impact और Relevance पर ध्यान: क्रोनोलॉजिकल लेआउट को छोड़कर उन्होंने अपनी विविध भूमिकाओं (कंसल्टिंग, सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिव वर्क) को इस तरह ढाला जिससे उनका प्रभाव सबसे ऊपर दिखाई दे।

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करियर ब्रेक और मानसिक तनाव पर दी खास सलाह

नौकरी चाहने वालों को प्रेरित करते हुए अन्नपूर्णा ने कहा कि जब करियर में ब्रेक आता है, तो लोग अक्सर पहचान खोने और मानसिक तनाव की बात नहीं करते। उन्होंने कहा, "एक गैप केवल एक गैप है, वह आपकी योग्यताओं और कला को नहीं मिटाता। लंबी भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान हर रिजेक्शन को व्यक्तिगत रूप से दिल पर न लें। कुछ गलतियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जॉब मार्केट पर निर्भर करती हैं।"

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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