IIM CAT Toppers : आज कहां हैं बीते 5 वर्षों के कैट टॉपर, कौन कहां क्या कर रहा

संक्षेप: कैट में टॉप करने वालों में अधिकांश उम्मीदवार मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, जबकि कुछ वैकल्पिक शैक्षणिक रास्ते चुनते हैं या कॉरपोरेट रोल, इंटरप्रिन्योरशिप अथवा मेंटरिंग में चले जाते हैं। यहां जानें बीते वर्षों के कैट के टॉप स्कोरर आज क्या कर रहे हैं-

देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स 21 आईआईएम समेत विभिन्न प्रबंधन संस्थानों में एडमिशन दिलाने वाली परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का रिजल्ट जारी होने वाला है। हर साल दो लाख से अधिक अभ्यर्थी कैट देते हैं। हालांकि आईआईएम संस्थान आधिकारिक तौर पर कैट टॉपर्स की सूची जारी नहीं करते, लेकिन वर्षों से कई हाई स्कोर करने वाले उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक और प्रोफेशनल यात्राएं शेयर की हैं। अधिकांश उम्मीदवार मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, जबकि कुछ वैकल्पिक शैक्षणिक रास्ते चुनते हैं या कॉरपोरेट रोल, इंटरप्रिन्योरशिप अथवा मेंटरिंग में चले जाते हैं।

यहां पिछले पांच वर्षों के कैट हाई स्कोरर्स के बारे में बता रहे हैं- कैट 2024 टॉपर्स: अपूर्वा और धात्री कैट 2024 में अपूर्वा राजाध्यक्ष एकमात्र महिला उम्मीदवार रहीं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक अपूर्वा वर्तमान में IIM अहमदाबाद में 2025–27 बैच के तहत MBA कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास स्टूडेंट लीडरशिप रोल का अनुभव और यूनिलीवर में सप्लाई चेन से जुड़ी समर इंटर्नशिप का अनुभव है।

कैट 2024 की एक अन्य हाई स्कोरर धात्री मेहता ने 99.99 परसेंटाइल हासिल किया। उन्होंने भी IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और वर्तमान में IIM अहमदाबाद से MBA कर रही हैं। उनके पेशेवर अनुभव में ITC लिमिटेड में समर इंटर्नशिप शामिल है, जहां उन्होंने इंडियन टोबैको डिविजन में प्रोसेस और डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स पर काम किया।

कैट 2023 टॉपर: कुमार साई विष्णु कुमार साई विष्णु ने कैट 2023 में 100 परसेंटाइल स्कोर किया, जबकि कैट 2022 में उन्होंने 95.6 परसेंटाइल प्राप्त किया था। उन्होंने GITAM, विशाखापत्तनम से सांख्यिकी में बीएससी किया है और वर्तमान में IIM कलकत्ता से MBA कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने FinIQ कंसल्टिंग के साथ मैनेजमेंट इंटर्नशिप भी पूरी की है।

कैट 2022 हाई स्कोरर: पारुल अरोड़ा पारुल अरोड़ा ने कैट 2022 में 99.93 परसेंटाइल हासिल किया। उन्होंने डॉ. बी. आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), जालंधर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। वे 2023–25 बैच के तहत IIM अहमदाबाद से MBA कर चुकी हैं। MBA के दौरान उन्हें महिंद्रा लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया, जहां उन्होंने महिंद्रा फाइनेंस में इंटर्नशिप की। वर्तमान में वे गुरुग्राम स्थित एक्सेंचर स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग में स्ट्रैटेजी एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं।

कैट 2022 हाई स्कोरर: आदित्य संजनवाला आदित्य संजनवाला ने कैट 2022 में 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया। उन्होंने SVNIT, सूरत से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech किया। इसके बाद उन्होंने IIM कलकत्ता से 2023–25 बैच के तहत MBA किया। वर्तमान में वे जोमेटो में जनरलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और ब्लिंकिट व हायपरप्योर ऑपरेशंस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

कैट 2021 हाई स्कोरर: सोहम काटकर सोहम काटकर ने केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक किया और 2022–24 के बीच IIM कलकत्ता से MBA पूरा किया। वर्तमान में वे फिन आईक्यू कंसल्टिंग में एसोसिएट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान वे छात्र गतिविधियों और शिक्षण व डिजिटल रेवेन्यू से जुड़ी अल्पकालिक इंटर्नशिप में भी शामिल रहे।

कैट 2021 हाई स्कोरर: चिराग गुप्ता चिराग गुप्ता ने आईआईएसईआर ( IISER ) पुणे से स्नातक करने के बाद कैट 2021 दिया। उन्होंने IIM बैंगलोर से MBA किया और वर्तमान में अमेरिकन एक्सप्रेस में एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उनका कार्य क्षेत्र क्रेडिट मॉडल्स और डेटा एनालिटिक्स से जुड़ा है। इससे पहले वे अमेजन में इंटर्नशिप भी कर चुके हैं।

कई बार कैट हाई स्कोरर: मारुति कोंडूरी मारुति कोंडूरी कैट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सबसे चर्चित नामों में से एक हैं। उन्होंने कैट 2019 में 100 परसेंटाइल, कैट 2020 में 99.99 परसेंटाइल और इससे पहले कैट 2018 में 99.97 परसेंटाइल हासिल किया। वे आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं। वर्तमान में वे कैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्लेटफॉर्म क्रैकू के सह-संस्थापक हैं। उद्यमिता से पहले वे हांगकांग में बार्कलेयज में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे।

कैट 2020 हाई स्कोरर: जितेश मित्तल जितेश मित्तल ने आईआईटी गांधीनगर से स्नातक करने के बाद कैट 2020 दिया और IIM कलकत्ता से MBA किया। MBA के बाद उन्होंने एडिलविस ग्लोबल मार्केट्स जॉइन किया, जहां वे वर्तमान में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे फिन आईक्यू कंसल्टिंग में कार्य कर चुके हैं और अदाणी समूह में समर इंटर्नशिप भी कर चुके हैं।