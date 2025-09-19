IIM CAT Registration 2025: सपना है MBA करना? कल बंद हो जाएगा आवेदन का मौका

IIM-CAT 2025 का रजिस्ट्रेशन कल यानी 20 सितंबर को खत्म हो रहा है। परीक्षा 30 नवंबर को होगी, एडमिट कार्ड 5 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आइए जानते हैं यहां जानें अप्लाई करने का तरीका और कॉलेज ऑप्शन्स।

IIM CAT Registration 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल, 20 सितंबर को बंद हो जाएगी। जो उम्मीदवार मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए यह बड़ा मौका है। आवेदन सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर ही किए जा सकते हैं।

IIM CAT Registration 2025 : कैसे करें CAT-2025 के लिए अप्लाई? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं। होमपेज पर “New Candidate Registration” पर क्लिक करें। नया पेज खुलने के बाद नाम, जन्मतिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर और देश की डिटेल भरें और OTP से वेरिफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। CAT परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड उम्मीदवार 5 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। यह परीक्षा 30 नवंबर 2025 को देशभर में तीन शिफ्ट्स में आयोजित की जाएगी। रिजल्ट जनवरी 2026 में जारी होने की संभावना है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि CAT का स्कोर सिर्फ IIMs में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में भी स्वीकार किया जाता है। इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT रूड़की जैसे संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (MDI), सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT) और एस. पी. जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च भी इस परीक्षा के स्कोर को मान्यता देते हैं।