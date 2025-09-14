IIM CAT 2025: कैट 2025 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ी, iimcat.ac.in पर करें अप्लाई

IIM CAT 2025 Registration: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैजनेमेंट (IIM) कोझिकोड की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। फॉर्म भरने के लिए छात्रों को iimcat.ac.in पर जाना होगा।

Sun, 14 Sep 2025 08:36 AM

IIM CAT 2025 Registration: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैजनेमेंट (IIM) कोझिकोड की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2025 है। फॉर्म भरने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा। आईआईएम कोझिकोड बी-स्कूल प्रवेश परीक्षा के 2025 सेशन का संचालन करेगा। कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का आयोजन 30 नवंबर को तीन शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। 5 नवंबर से 30 नवंबर तक कैट के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा।

बता दें, परीक्षा का आयोजन 170 परीक्षा शहरों में आयोजित किया गया। उम्मीदवार 5 परीक्षा शहरों का चयन कर सकते हैं। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, आवेदन फीस में बढ़ोतरी की गई है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन फीस 3,000 रुपये देनी होगी, पहले ये फीस 2,500 रुपये थी। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1,300 रुपये है, पहले ये फीस 1,250 रुपये थी।

CAT 2025 रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट- कक्षा 10 की मार्कशीट

कक्षा 12 की मार्कशीट

ग्रेजुएशन मार्कशीट

वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट

फोटो आईडी कार्ड

डेबिट/क्रेडिट/नेट बैंकिंग डिटेल्स

पासपोर्ट साइज फोटो

सिग्नेचर

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

फाइनल ईयर सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

ऑथोराइजेशन (यदि लागू हो)

CAT 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “न्यू रजिस्ट्रेशन” लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको ईमेल पर भेजी गई अपनी CAT आईडी डालकर फॉर्म भरना होगा।

4. इसके बाद आपको अपनी शैक्षणिक और पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी होगी।

5. इसके बा आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन कर अपलोड करना होगा।

6. अब आपको अपने लिए आईआईएम इंस्टीट्यूट, कोर्सेज और टेस्ट सिटी को सिलेक्ट करना होगा।

7. अब आप ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए।

8. अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए।

परीक्षा पैटर्न CAT परीक्षा में तीन सेक्शन शामिल होंगे, (1) डाटा इंटरप्रिटेशन, (2) वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और (3) क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड साल 2024 कैट प्रश्न पत्र में दो प्रकार के प्रश्न होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) और टाइप-इन-द-आंसर (TITA), जिसमें कुल 198 अंक होंगे।