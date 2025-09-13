iim cat 2025 registration date extended apply till 20 september exam on 30 november CAT 2025: MBA करना है सपना तो दें ध्यान, बढ़ गई है रजिस्ट्रेशन की तारीख, Career Hindi News - Hindustan
CAT 2025: MBA करना है सपना तो दें ध्यान, बढ़ गई है रजिस्ट्रेशन की तारीख

IIM कोझिकोड ने CAT 2025 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 सितम्बर कर दी है। परीक्षा 30 नवम्बर को देशभर के 170 शहरों में तीन शिफ्ट्स में आयोजित होगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 05:17 PM
IIM CAT 2025: मैनेजमेंट के टॉप संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) कोझिकोड ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) की आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 20 सितम्बर 2025, शाम 5 बजे तक iimcat.ac.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

CAT 2025 कब होगा?

IIM द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, CAT 2025 परीक्षा 30 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह टेस्ट देशभर के 170 शहरों में तीन अलग-अलग सेशंस में लिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने आवेदन के दौरान पाँच पसंदीदा शहर चुनने का विकल्प मिलेगा।

CAT 2025 का शेड्यूल

  • रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख: 20 सितम्बर 2025 (शाम 5 बजे तक)
  • एडमिट कार्ड जारी: 5 नवम्बर 2025
  • परीक्षा की तारीख: 30 नवम्बर 2025

रजिस्ट्रेशन फीस कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग रखी गई है। एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए फीस 1300 रुपये तय है, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों को 2600 रुपये जमा करने होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले iimcat.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन कर फॉर्म भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, शुल्क जमा करना है और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।

क्या है परीक्षा पैटर्न

परीक्षा पैटर्न पर नजर डालें तो CAT 2025 की अवधि दो घंटे की होगी। इसमें तीन मुख्य सेक्शन होंगे जिसमें वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग (DILR), और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA)।

जो उम्मीदवार CAT 2025 में बैठने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है। 20 सितम्बर की डेडलाइन के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में सलाह है कि उम्मीदवार समय रहते रजिस्ट्रेशन पूरा करें और देश के प्रतिष्ठित IIM में दाखिले का मौका पक्का करें।

