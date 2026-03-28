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IIM-Ahmedabad Placement 2026: आईआईएम छात्रों का 100 फीसदी प्लेसमेंट, टॉप कंपनियों ने दिए बड़े पैकेज

Mar 28, 2026 07:56 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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IIM campus placement 2026 : IIM अहमदाबाद ने अपने 'फाइनल प्लेसमेंट' प्रक्रिया के पहले फेज को पूरा कर लिया है। प्लेसमेंट के पहले क्लस्टर में मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कंसल्टिंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का दबदबा रहा।

IIM-Ahmedabad Placement 2026: आईआईएम छात्रों का 100 फीसदी प्लेसमेंट, टॉप कंपनियों ने दिए बड़े पैकेज

IIM-Ahmedabad 2026 Placement: भारत के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM-A) ने अपने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 'फाइनल प्लेसमेंट' प्रक्रिया के पहले फेज (कलस्टर-1) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। देश-दुनिया की दिग्गज कंपनियों ने IIM अहमदाबाद के छात्रों की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए उन्हें बेहतरीन सैलरी पैकेज और महत्वपूर्ण पदों ऑफर किए हैं। इस साल भी संस्थान ने 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कायम किया है।

IIM अहमदाबाद की यह प्लेसमेंट प्रक्रिया अपनी खास 'कलस्टर-कोहोर्ट' प्रणाली के लिए जानी जाती है, जहां विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को अलग-अलग समूहों में आमंत्रित किया जाता है। इस साल भी इंडस्ट्री की अनिश्चितताओं के बावजूद, इंस्टीट्यूट, के पीजीपी (PGP) क्लास के छात्रों के लिए प्लेसमेंट का आगाज बेहद शानदार रहा है।

प्रमुख सेक्टर और दिग्गज रिक्रूटर्स

प्लेसमेंट के पहले क्लस्टर में मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कंसल्टिंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का दबदबा रहा।

इंस्टीट्यूट, द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस साल के सबसे बड़े रिक्रूटर्स में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और मैकिन्से एंड कंपनी (McKinsey & Company) जैसी दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्में शामिल रहीं। इसके अलावा, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टेनली और बार्कलेज जैसी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संस्थाओं ने भी भारी संख्या में छात्रों को नौकरी के ऑफर दिए हैं।

प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के क्षेत्र में भी छात्रों को बेहतरीन अवसर मिले हैं। इस बार कंपनियों ने न केवल सैलरी, बल्कि 'जॉब रोल' और भविष्य के विकास की संभावनाओं पर भी काफी ध्यान दिया है।

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क्या है 'कलस्टर-कोहोर्ट' सिस्टम?

IIM अहमदाबाद अपनी प्लेसमेंट प्रक्रिया को बेहद व्यवस्थित तरीके से संचालित करता है। यहां कंपनियों को उनकी कार्यप्रणाली और सेक्टर के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। फिर इन समूहों को अलग-अलग 'कलस्टर' (दिनों) में बुलाया जाता है।

इससे छात्रों को अपनी पसंद के सेक्टर की कंपनियों के बीच चुनाव करने का बेहतर अवसर मिलता है। यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सबसे अच्छी प्रोफाइल वाली कंपनियां सबसे पहले आएं, जिससे छात्रों को अपने करियर की शुरुआत के लिए ठोस प्लेटफॉर्म मिल सके।

इंडस्ट्री की चुनौतियों के बीच भी छात्रों का दबदबा

एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल लेवल पर टेक और बैंकिंग सेक्टर में चल रही उथल-पुथल के बावजूद, IIM-A के छात्रों का प्लेसमेंट ग्राफ ऊपर की ओर है। इसका मुख्य कारण इंस्टीट्यूट का कड़ा सिलेबस और छात्रों का प्रैक्टिकल नॉलेज है। इस साल कंसल्टिंग क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्तियां देखी गई हैं, जो दर्शाता है कि कंपनियां अब रणनीतिक निर्णय लेने के लिए युवा प्रतिभाओं पर अधिक निर्भर हैं।

आने वाले हफ्तों में इंस्टीट्यूट 'कलस्टर-2' और 'कलस्टर-3' की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसमें एफएमसीजी (FMCG), ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि इस साल भी IIM अहमदाबाद अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100% प्लेसमेंट का लक्ष्य हासिल करेगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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