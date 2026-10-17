IIM कलकत्ता के छात्र को 1.45 करोड़ का सैलरी पैकेज, नामी कंपनियों ने दिए एक से एक जॉब ऑफर
IIM कलकत्ता में 458 छात्रों को 202 कंपनियों से 542 जॉब ऑफर मिले हैं। इस बैच का औसत सैलरी पैकेज 36 लाख रुपये सालाना और मीडियन पैकेज 35 लाख रुपये सालाना रहा।
IIM Calcutta Placements 2026: देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम कलकत्ता के 61वें MBA बैच का कैंपस प्लेसमेंट शानदार रहा। इसमें 458 छात्रों को 202 कंपनियों से 542 जॉब ऑफर मिले हैं। इस बैच का औसत सैलरी पैकेज 36 लाख रुपये सालाना और मीडियन पैकेज 35 लाख रुपये सालाना रहा। प्लेसमेंट में हाइब्रिड क्लस्टर कोहोर्ट मॉडल अपनाया गया, जिसमें कंपनियों ने ऑनलाइन और ऑन-कैंपस दोनों तरह से भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के नौकरियों के अवसर शामिल थे।
सबसे मोटा पैकेज 1.45 करोड़ का
एमबीए 2024 - 26 बैच का सर्वाधिक पैकेज 1.45 करोड़ रुपये सालाना रहा, जबकि सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑफर 1.10 करोड़ रुपये सालाना का था। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एमबीए (MBAEx) बैच के लिए औसत पैकेज 35.37 लाख रुपये और उच्चतम पैकेज 1.25 करोड़ रुपये तक दर्ज किया गया। इससे पता चलता है कि जॉब मार्केट में अनिश्चितताओं के बीच इंडस्ट्री में आईआईएम कोलकाता के स्टूडेंट्स की मांग और ब्रांड वैल्यू मजबूत बनी हुई है।
किन सेक्टर की कंपनियों ने की नौकरियों की बारिश
कैंपस प्लेसमेंट के दौरान कंसल्टिंग डोमेन की कंपनियों ने जमकर नौकरियों की बारिश कीं। कुल ऑफर्स में से 38 फीसदी नौकरियां सिर्फ कंसल्टिंग कंपनियों से आईं। इसके बाद जनरल मैनेजमेंट सेक्टर 21 फीसदी ऑफर्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं फाइनेंस सेक्टर ने 18.6 प्रतिशत, आईटी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट ने 13.3 प्रतिशत और सेल्स एंड मार्केटिंग ने 9 फीसदी स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ा।
अच्छा अनुभव वाले छात्र भी थे
इस बैच में 64% पुरुष और 36% महिला छात्र थे, जिनका औसत वर्क एक्सपीरियंस 22.6 महीने था। बैच में 55.7% छात्र इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, जबकि 16.9% छात्र कॉमर्स बैकग्राउंड से आए थे। इस बैच में CA, CFA और FRM जैसी योग्यता वाले 80 से अधिक चार्टरहोल्डर्स शामिल थे। इसके अलावा 20 से अधिक ऐसे छात्र भी थे जिन्हें स्टार्टअप चलाने का पूर्व अनुभव था।
IIM कलकत्ता के पिछले पांच वर्षों के प्लेसमेंट डेटा से पता चलता है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद यहां औसत सैलरी काफी हद तक स्थिर रही है। हाल के प्लेसमेंट सीजन में जहां सबसे ऊंचे सैलरी पैकेज 1 करोड़ रुपये के पार पहुंच गए हैं, वहीं 2022 से 2025 के बीच औसत सैलरी मुख्य रूप से 34 लाख रुपये से 36 लाख रुपये सालाना के दायरे में रही है।
2025 में संस्थान ने 34.23 लाख रुपये सालाना की औसत सैलरी दर्ज की। सबसे ऊंचा इंटरनेशनल पैकेज 1.45 करोड़ रुपये रहा, जबकि सबसे ऊंचा डोमेस्टिक पैकेज 91.45 लाख रुपये तक पहुंच गया। 2024 में औसत सैलरी 35.61 लाख रुपये थी और सबसे ऊंचा पैकेज 1.20 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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