IIM कलकत्ता का नया AI MBA प्रोग्राम, घर बैठे पढ़ाई; मिलेगी वही डिग्री जो कैंपस छात्रों को मिलती है
IIM कलकत्ता ला रहा है एआई-फर्स्ट ऑनलाइन एमबीए उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के जो पढ़ाई के लिए कैंपस नहीं आ सकते हैं। इस प्रोग्राम में फ्लैगशिप डिग्री और आजीवन अलुमनी दर्जा भी मिलेगा।
कॉर्पोरेट दुनिया में करियर ब्रेक लिए बगैर मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले पेशेवरों के लिए एक बड़ी खबर आई है। देश के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में शुमार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता (आईआईएम कलकत्ता) अब एक ऐसा ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम लाने की तैयारी में है, जिसकी बुनियाद पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टिकी होगी। इस प्रस्ताव को जल्द ही संस्थान की एकेडमिक काउंसिल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा और अगर हरी झंडी मिल गई, तो यह प्रोग्राम हजारों वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
आजीवन अलुमनी का मिलेगा दर्जा
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संस्थान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह दो साल का ब्लेंडेड एमबीए प्रोग्राम खासतौर पर उन पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपनी नौकरी छोड़े बिना मैनेजमेंट एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंजूरी मिलने के बाद इस ऑनलाइन प्रोग्राम को पूरा करने वाले छात्रों को वही एमबीए डिग्री दी जाएगी, जो कैंपस के फ्लैगशिप प्रोग्राम में पढ़ने वालों को मिलती है। इतना ही नहीं, इन छात्रों को आजीवन आईआईएम कलकत्ता के पूर्ण अलुमनी दर्जे का हक भी मिलेगा, जो अब तक सिर्फ फुल टाइम कैंपस प्रोग्राम के छात्रों तक ही सीमित माना जाता रहा है।
पाठ्यक्रम की बात करें तो इसे संस्थान की अपनी फैकल्टी ने तैयार किया है और इसे आईआईएम कलकत्ता के खुद के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक अलग विषय की तरह नहीं, बल्कि पूरे करिकुलम में हर मैनेजमेंट डिसिप्लिन के भीतर पिरोया गया है। यानी फाइनेंस हो या मार्केटिंग, ऑपरेशंस हो या एचआर, हर जगह एआई का व्यावहारिक इस्तेमाल सिखाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सालों में एआई पर केंद्रित अलग से समर्पित कोर्स भी होंगे।
प्रोग्राम की संरचना भी काफी सोच समझकर बनाई गई है। यह छह टर्म में बंटा होगा, जो दो साल में पूरे होंगे, हालांकि जिन्हें ज्यादा समय चाहिए, उनके लिए इसे तीन साल में पूरा करने की छूट भी दी गई है। कुल मिलाकर 600 घंटे से ज्यादा की क्रेडिट बेयरिंग पढ़ाई इसमें शामिल होगी। पहले साल में सभी छात्रों को कॉमन फाउंडेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जबकि दूसरे साल में इलेक्टिव्स का विकल्प मिलेगा, जिससे छात्र अपनी पसंद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे।
कैसा होगा प्रोग्राम
सिर्फ क्लासरूम लर्निंग तक सीमित न रहते हुए इस प्रोग्राम में तीन एआई लैब्स भी शामिल होंगी, जहां छात्रों की टीमें असल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी और अपने समाधान एकेडमिक व इंडस्ट्री जूरी के सामने पेश करेंगी। इसके अलावा, जोका कैंपस में पांच कैंपस इमर्शन मॉड्यूल रखे गए हैं, ताकि ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्र भी कैंपस के माहौल और नेटवर्किंग का अनुभव ले सकें। एक और बड़ा आकर्षण यह है कि सिंगापुर के किसी बिज़नेस स्कूल में अनिवार्य इंटरनेशनल इमर्शन भी कराया जाएगा, जिसका फोकस सस्टेनेबिलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा। साथ ही 24 महीने का एग्ज़ीक्यूटिव लीडरशिप कोचिंग प्रोग्राम भी दिया जाएगा, जिसमें समय समय पर लीडरशिप असेसमेंट भी होते रहेंगे।
आईआईएम कलकत्ता के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने इस पहल को लेकर कहा कि इस प्रस्तावित प्रोग्राम का मकसद उन पेशेवरों तक IIM कलकत्ता के एमबीए की कठोरता और गुणवत्ता पहुंचाना है, जो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते, और साथ ही मैनेजमेंट एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह एकीकृत करना है।
कौन ले सकता इस प्रोग्राम में दाखिला?
एडमिशन को लेकर बताया गया है कि इस प्रोग्राम के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री रखने वाले और कम से कम तीन साल के फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, हालांकि पांच साल या उससे ज्यादा अनुभव वाले आवेदकों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। दाखिला वैध CAT, GMAT या GRE स्कोर के आधार पर होगा, जिसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। संस्थान के मुताबिक क्लासेज गुरुवार से रविवार तक लाइव ऑनलाइन मोड में कराने का प्रस्ताव है, ताकि प्रोफेशनल्स अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ साथ यह डिग्री भी पूरी कर सकें। फीस, इनटेक साइज, एडमिशन शेड्यूल और इंटरनेशनल पार्टनर इंस्टीट्यूशन जैसी जानकारियों का खुलासा एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद ही किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव