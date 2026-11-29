संस्थान ने Stars@IIMBangalore नाम से एक खास नेटवर्क तैयार किया है, जहां पूर्व छात्र वन-टू-वन मेंटर बनकर छात्रों की पढ़ाई, कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट तक में मदद कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस नेटवर्क से अब तक 188 पूर्व छात्र जुड़ चुके हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) बेंगलुरु ने दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई और करियर की राह आसान बनाने के लिए एक खास पहल शुरू की है। इसके लिए संस्थान ने Stars@IIMBangalore नाम से एक खास नेटवर्क तैयार किया है, जहां पूर्व छात्र वन-टू-वन मेंटर बनकर छात्रों की पढ़ाई, कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट तक में मदद कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस नेटवर्क से अब तक 188 पूर्व छात्र जुड़ चुके हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को ऐसा माहौल देना है, जहां उन्हें अपनी पढ़ाई, कैंपस लाइफ और करियर से जुड़ी चुनौतियों का सामना अकेले न करना पड़े।

क्या है आईआईएम बेंगलुरु की पहल बता दें कि Stars@IIMBangalore की शुरुआत का आइडिया एक दशक से भी पहले मेंटरशिप सेशन के दौरान सामने आया था। संस्थान के पूर्व छात्र माइकल सिक्वेरा ने इस पहल को आगे बढ़ाया। इस पहल के तहत मौजूदा छात्रों को ऐसे पूर्व छात्रों से जोड़ा जाता है, जो उनकी जरूरतों और परिस्थितियों को समझते हैं।

मेंटर न केवल पढ़ाई और करियर से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं, बल्कि कैंपस में आने वाली असल चुनौतियों से निपटने में भी मदद करते हैं।

क्या-क्या मिलती है मदद इस कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा वन-टू-वन मेंटरशिप है। इसके तहत छात्रों को उनकी बैकग्राउंड और जरूरत के हिसाब से पूर्व छात्रों के साथ जोड़ा जाता है। समर प्लेसमेंट और फाइनल प्लेसमेंट के दौरान भी मेंटर छात्रों को जरूरी सलाह देते हैं, ताकि वे करियर से जुड़े अहम फैसले बेहतर तरीके से ले सकें। इससे विद्यार्थियों को उन लोगों से सीखने का मौका मिलता है, जो खुद ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं।

इसके अलावा, प्रोग्राम के तहत गेस्ट लेक्चर सीरीज भी आयोजित की जाती है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे अनुभवी पूर्व छात्र छात्रों को संबोधित करते हैं। इनमें सीनियर प्रोफेशनल शामिल होते हैं, जो अपने एक्सीपियंस, इंडस्ट्री की जानकारी और करियर से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करते हैं।

छात्रों ने बताया अपना अनुभव टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, IIM बेंगलुरु के PGP 2026-28 बैच के छात्र शाश्वत जैन का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़ने के बाद उन्हें ऐसा एहसास नहीं होता कि वे अपनी चुनौतियों का सामना अकेले कर रहे हैं। उनके मुताबिक, इस नेटवर्क में ऐसे लोग हैं, जो उनकी परिस्थितियों को समझते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर उपयोगी सुझाव देते हैं।

वहीं, PGP 2023-25 बैच के ज्ञान रंजन राउत ने भी इस नेटवर्क को अपने लिए मददगार बताया। उनके अनुसार, यहां उन्हें ऐसे सीनियर्स और मेंटर्स मिले, जो उनकी बातें सुनते थे और मुश्किल फैसलों में मार्गदर्शन देते थे। उनसे मिली मदद सिर्फ करियर तक सीमित नहीं रही, बल्कि मुश्किल समय में सही नजरिया और आत्मविश्वास बनाए रखने में भी काम आई।