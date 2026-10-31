IIM बैंगलोर में 100% समर प्लेसमेंट, किस फील्ड में मिले सबसे ज्यादा ऑफर
आईआईएम बैंगलोर के समर प्लेसमेंट में 2026-28 बैच ने 100% शानदार प्लेसमेंट हासिल किया है। 608 छात्रों को सिर्फ दो दिन में 128 दिग्गज कंपनियों से दो लाख रुपये स्टाइपेंड वाले ऑफर्स मिले।
आज के दौर में जब दुनिया भर में नौकरियों को लेकर अक्सर छंटनी और मायूसी भरी खबरें सुनने को मिलती हैं वहीं देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक आईआईएम बैंगलोर ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। बाजार की सुस्ती और मंदी की तमाम बातों को एकदम झुठलाते हुए इस संस्थान ने समर प्लेसमेंट में 100 फीसदी कामयाबी का शानदार आंकड़ा छुआ है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महज कुछ ही घंटों के भीतर 600 से ज्यादा होनहार छात्रों के हाथों में देश-दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के ऑफर लेटर थे। आईआईएम बैंगलोर के पीजीपी और बिजनेस एनालिटिक्स के 2026-28 बैच के सभी 608 छात्रों ने इस प्लेसमेंट ड्राइव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कमाल की बात ये है कि हर एक छात्र को कुल 128 दिग्गज कंपनियों में अपनी मनपसंद जगह मिल गई है। यूं तो यह प्लेसमेंट प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चली, लेकिन 600 से ज्यादा छात्रों की किस्मत का फैसला तो शुरुआती दो दिनों के भीतर ही हो गया था।
कंसल्टिंग कंपनियों का रहा जबरदस्त दबदबा
इस साल के प्लेसमेंट मेले में अगर किसी एक सेक्टर का सबसे ज्यादा जलवा देखने को मिला, तो वो यकीनन कंसल्टिंग सेक्टर था। कंपनियों ने आईआईएम के इन होनहार छात्रों को अपने साथ जोड़ने के लिए जैसे खजाना ही खोल दिया। कुल मिलाकर 308 बंपर ऑफर सिर्फ इसी डोमेन से आए हैं, जो पूरे प्लेसमेंट का लगभग 50.7 फीसदी हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो आधे से ज्यादा बैच को कंसल्टिंग कंपनियों ने ही हाथों-हाथ ले लिया।
इसमें भी सबसे आगे रही एक्सेंचर स्ट्रेटेजी, जिसने अकेले दम पर 123 छात्रों को अपने यहां इंटर्नशिप का सुनहरा मौका दिया है। इसके अलावा बेन एंड कंपनी और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी नामी दिग्गज कंपनियों ने 23-23 छात्रों को चुना। ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज और ईवाई-पार्थेनॉन ने भी 23-23 ऑफर बांटे, जबकि जानी-मानी फर्म कियर्नी के खाते में भी 19 छात्र गए। इन जबरदस्त आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्में आईआईएम बैंगलोर के टैलेंट पर किस कदर भरोसा करती हैं।
टेक सेक्टर में दोगुना हुआ हायरिंग का ग्राफ
अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की, जिसने इस बार सबको सच में चौंका कर रख दिया है। टेक कंपनियों की तरफ से होने वाली हायरिंग में पिछले साल की तुलना में सीधे तौर पर दोगुना इजाफा देखा गया है। एआई और आईटी की इस तेज़-तर्रार दुनिया में 21 अलग-अलग संगठनों ने 51 शानदार ऑफर दिए हैं। टेक दिग्गजों की इस फेहरिस्त में माइक्रोसॉफ्ट और अल्बर्ट्सन कंपनीज ने 6-6 होनहार छात्रों को चुना है। वहीं इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह गूगल ने 4 छात्रों को समर इंटर्नशिप के लिए हरी झंडी दी। इनके अलावा एडोब, एप्पल, अमेज़न, सेल्सफोर्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और स्प्रिंकलर जैसी नामचीन कंपनियों ने भी बढ़-चढ़कर कैंपस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।
बैंकिंग, फाइनेंस और देसी कंपनियों का जलवा
बैंकिंग और फाइनेंस की चमक भी आईआईएम के कैंपस में खूब बिखरी। कुल 33 नामी कंपनियों और बैंकों ने मिलकर 74 छात्रों को अपने साथ जोड़ा है। निवेश की दुनिया के बड़े नाम गोल्डमैन सैक्स ने सबसे ज्यादा 8 ऑफर दिए, जबकि सिटीबैंक और ड्यूश बैंक ने भी 5-5 छात्रों को मौका दिया। बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टेनली और यूबीएस जैसे बड़े नाम भी इस शानदार लिस्ट का हिस्सा रहे।
देसी कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट घरानों की बात करें, तो उन्होंने भी इस बार बिल्कुल निराश नहीं किया बल्कि अपने ऑफर्स में 33 फीसदी की अच्छी-खासी बढ़ोतरी की। कुल 12 बड़े कॉरपोरेट समूहों ने 40 छात्रों को इंटर्नशिप के लिए चुना। इनमें देश की धड़कन माने जाने वाले टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिड़ला ग्रुप, जीएमआर ग्रुप और अदाणी ग्रुप जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं।
बाकी सेक्टर्स का हाल भी शानदार रहा। ई-कॉमर्स और फिनटेक की 10 कंपनियों ने 46 छात्रों को ऑफर दिए। वहीं रोजमर्रा के उत्पादों वाली एफएमसीजी सेक्टर की 14 कंपनियों ने 43 छात्रों पर दांव लगाया। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली करीब 40 फीसदी कंपनियां वो थीं, जो पहली बार इस कैंपस में आई थीं।
स्टाइपेंड देखकर उड़ जाएंगे होश
प्लेसमेंट के बाद छात्रों को मिलने वाले स्टाइपेंड के आंकड़े किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी हैं। इस पूरे बैच का मीडियन मंथली स्टाइपेंड पूरे 2 लाख रुपये महीने रहा है। वहीं, अगर इसका औसत निकाला जाए तो यह 1.95 लाख रुपये हर महीने बैठता है। जरा गौर कीजिए, महज दो महीने की इंटर्नशिप के दौरान दो लाख रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।
संस्थान का कहना है कि सिर्फ दो दिनों के अंदर 600 से ज्यादा छात्रों को ऑफर मिलना पूरे आईआईएम के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यह सिर्फ एक संस्थान के प्लेसमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का भी पक्का सुबूत है कि अगर शिक्षा बेहतरीन हो और मेहनत सच्ची हो, तो आर्थिक सुस्ती के दौर में भी कामयाबी के रास्ते खुद-ब-खुद खुल जाते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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