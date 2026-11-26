देश के नंबर 1 आईआईएम में MBA के 414 छात्रों का शानदार प्लेसमेंट, 46 फीसदी जॉब ऑफर कंसल्टिंग में
भारत सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईएम अहमदाबाद को देश का टॉप मैनेजमेंट संस्थान बताया गया है। यहां की प्लेसमेंट में कंसल्टिंग जॉब देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर बनकर उभरा जिसमें कुल 46 फीसदी ऑफर मिले।
देश के नंबर 1 मैनमेजमेंट संस्थान आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए के छात्रों का अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ने पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) क्लास 2026-27 के लिए अपना समर प्लेसमेंट पूरा कर दिया है। इस प्लेसमेंट सीजन में 27 कोहॉर्ट्स के 414 छात्रों को बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर मिले। समर प्लेसमेंट में 160 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अलग-अलग सेक्टरों में 230 से ज्यादा पदों के लिए ऑफर दिए। इस साल 55 से अधिक नई कंपनियों ने भी प्लेसमेंट में शिकत की। साथ ही पहले से जुड़ी कई पुरानी कंपनियों ने भी पहले से ज्यादा पदों के लिए ऑफर दिए।
कंपनियों को अलग-अलग समूहों (कोहॉर्ट्स) में बांटा गया था और हर समूह को तीन क्लस्टर्स में से किसी एक के तहत कैंपस में बुलाया गया। क्लस्टर 1 के लिए 23 अक्टूबर, क्लस्टर 2 के लिए 27 और क्लस्टर 3 के लिए 30 अक्टूबर 2026 को ऑफर दिए गए।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बरसाईं नौकरियां
मैनेजमेंट कंसल्टिंग कोहॉर्ट्स में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप सबसे बड़ा नियोक्ता रहा जिसने 24 ऑफर दिए। इसके अलावा, अल्वारेज एंड मार्सल और मैकिन्से एंड कंपनी ने 16-16 ऑफर दिए जबकि बेन एंड कंपनी ने 15 ऑफर दिए। एनालिटिक्स और IT कंसल्टिंग समूह में टीसीएस ने 9 ऑफर दिए। एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी समूह में माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा रिक्रूटर रहा, जिसने 3 ऑफर दिए।
संस्थान के अनुसार कंसल्टिंग सबसे प्रमुख सेक्टर बनकर उभरा, जिसमें कुल 191 ऑफर (कुल ऑफर का 46%) मिले। इसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर रहा जिसमें 94 ऑफर (23%) मिले। कंज्यूमर गुड्स (FMCG) और ड्यूरेबल्स सेक्टर में 46 ऑफर (11%) मिले। बड़े व्यावसायिक समूहों (कॉन्ग्लोमरेट्स) ने 32 ऑफर (8%), इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 8 (2%), फार्मास्युटिकल हेल्थकेयर ने 15 (4%), और रिटेल व लॉजिस्टिक्स ने 17 (4%) ऑफर दिए।
अन्य सेक्टरों में फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर (15 ऑफर), रिटेल और लॉजिस्टिक्स (17 ऑफर), इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (8 ऑफर), और मीडिया व कम्युनिकेशंस (6 ऑफर) शामिल रहे।
छात्रों को अपनी पसंद के सेक्टरों में काम करने के मौके मिले
IIMA में प्लेसमेंट के चेयरपर्सन, प्रो. विश्वनाथ पिंगली ने कहा, 'यह देखकर अच्छा लगा कि रिक्रूटर्स (कंपनियों) का हमारे छात्रों पर भरोसा लगातार बना हुआ है। इस बार कैंपस में आने वाली कंपनियों की बड़ी संख्या अलग-अलग सेक्टरों की मौजूदगी और विभिन्न तरह के जॉब रोल्स का मिलना हमारे छात्रों की क्वालिटी को कई पैमानों पर साबित करता है। केवल आंकड़ों से कहीं ज्यादा, मुझे इस बात से खुशी है कि कई छात्रों को अपनी पसंद के सेक्टरों और कंपनियों में काम करने के मौके मिले। यह हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी के मकसद के मुताबिक है। हम चाहते हैं रिक्रूटर और कैंडिडेट के बीच सबसे बेहतर तालमेल रहे। हमारी लिबरल ड्रीम पॉलिसी ने भी इस तालमेल को बेहतर बनाने में काफी मदद की है। इसके बावजूद हम पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि इस तालमेल को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी