IIM Ahmedabad Placement 2026: IIM अहमदाबाद प्लेसमेंट 2026 में अमेरिकन एक्सप्रेस और गोल्डमैन सैक्स ने दीं बंपर नौकरियां

संक्षेप:

IIM Ahmedabad Placement 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद ने अपने प्रमुख पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) क्लास ऑफ 2026 के लिए फाइनल प्लेसमेंट प्रक्रिया का पहला क्लस्टर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

Feb 04, 2026 07:10 pm IST
IIM Ahmedabad Placement 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद ने अपने प्रमुख पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) क्लास ऑफ 2026 के लिए फाइनल प्लेसमेंट प्रक्रिया का पहला क्लस्टर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। संस्थान ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और कॉर्पोरेट जगत के भरोसे को साबित किया है।

इस साल के पहले क्लस्टर में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) सबसे बड़े रिक्रूटर के रूप में उभरा है, जिसने अकेले 33 ऑफर दिए हैं। यह प्लेसमेंट प्रक्रिया हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें कंपनियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भाग लिया।

कंसल्टिंग सेक्टर का दबदबा बरकरार

पहले क्लस्टर में मुख्य रूप से छह कोहोर्ट (समूह) शामिल थे: मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मार्केट्स, एडवाइजरी कंसल्टिंग, कार्ड्स और फाइनेंशियल एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल और एसेट मैनेजमेंट।

मैनेजमेंट कंसल्टिंग: BCG के अलावा अन्य वैश्विक दिग्गज कंपनियों जैसे मैकिन्से एंड कंपनी (McKinsey & Company), बैन एंड कंपनी (Bain & Company), और कियर्नी (Kearney) ने भी बड़ी संख्या में छात्रों को नियुक्त किया।

एडवाइजरी कंसल्टिंग: इस क्षेत्र में EY-Parthenon 15 ऑफर्स के साथ अग्रणी रही, जबकि डेलॉयट USI ने 12 छात्रों को चुना।

बैंकिंग और फाइनेंस में भी रही धूम

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मार्केट कोहोर्ट में इस साल भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला।

प्रमुख रिक्रूटर्स: गोल्डमैन सैक्स ने सबसे अधिक 6 ऑफर दिए। इसके अलावा सिटीबैंक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली और यूबीएस जैसे ग्लोबल बैंकों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई।

कार्ड्स और फाइनेंशियल एडवाइजरी: इस कोहोर्ट में अमेरिकन एक्सप्रेस सबसे बड़ा नियोक्ता रहा, जिसने कुल 15 ऑफर दिए।

प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल (PE/VC)

इस बार पीई/वीसी और एसेट मैनेजमेंट क्षेत्र में भागीदारी में बढ़ोत्तरी देखी गई। इसमें टेमासेक, ब्लैकस्टोन, एलिवेशन कैपिटल, और जनरल अटलांटिक जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

समर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड

फाइनल प्लेसमेंट के साथ ही संस्थान ने PGP 2027 बैच के लिए समर प्लेसमेंट का विवरण भी साझा किया। कुल 410 छात्रों को इंटरनशिप के लिए प्लेसमेंट मिला। 165 से अधिक कंपनियों ने 230 से ज्यादा विभिन्न भूमिकाओं की पेशकश की। कंसल्टिंग सेक्टर कुल नियुक्तियों का 40% (166 ऑफर) रहा, इसके बाद बैंकिंग (105 ऑफर) का स्थान रहा।

आगामी शेड्यूल

इंस्टीट्यूट ने बताया कि पहले क्लस्टर के बाद अब 6 फरवरी को दूसरे क्लस्टर और 9 फरवरी को तीसरे क्लस्टर का आयोजन किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ, तो संस्थान तीसरे क्लस्टर के बाद रोलिंग प्रक्रिया को फॉलो करेगा। इंस्टीट्यूट का प्रसिद्ध क्लस्टर-कोहोर्ट मॉडल छात्रों और नियोक्ताओं के बीच सही मिलान सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक बेंचमार्क माना जाता है।

