देश के नंबर 1 MBA कॉलेज में शानदार प्लेसमेंट, छात्र मालामाल, दिग्गज कंपनियों ने बरसाईं नौकरियां
आईआईएम अहमदाबाद के मैनेजमेंट छात्रों को कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी और ऑपरेशंस कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में 85 से अधिक पदों के लिए ऑफर दिए हैं।
देश के नंबर 1 मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम अहमदाबाद का पीजीपी 2028 बैच का प्लेसमेंट शानदार रहा है। समर प्लेसमेंट के पहले क्लस्टर में 85 से अधिक ऑफर दिए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद (आईआईएम अहमदाबाद) को भारत सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रतिष्ठित संस्थान के मैनेजमेंट छात्रों को कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी और ऑपरेशंस कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में 85 से अधिक पदों के लिए ऑफर दिए हैं। पहला क्लस्टर 23 अक्टूबर 2026 को हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया था जिसमें कंपनियों को ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का ऑप्शन दिया गया था। बताया जा रहा है विद्यार्थियों को अच्छे पैकेज ऑफर हुए हैं।
किन कंपनियों ने दिए ऑफर
पहले क्लस्टर में छह रिक्रूटमेंट कोहॉर्ट शामिल थे: एडवाइजरी कंसल्टिंग; कार्ड्स और फाइनेंशियल एडवाइजरी; इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मार्केट्स; मैनेजमेंट कंसल्टिंग; प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट और हेज फंड्स; तथा ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस कंसल्टिंग। भाग लेने वाली कंसल्टिंग फर्मों में एक्सेंचर स्ट्रेटेजी, अल्वारेज़ एंड मार्सल, बेन एंड कंपनी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, EY-पार्थेनन, किर्नी, मैकिन्से एंड कंपनी, ओलिवर वायमन, रोलैंड बर्जर, स्ट्रेटेजी एंड और वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप आदि शामिल थीं।
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मार्केट्स कोहॉर्ट में नाम गिरामी कंपनियां आईं
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मार्केट्स कोहॉर्ट में बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, सिटीबैंक, गोल्डमैन सैक्स, HSBC, जेपी मॉर्गन चेस, मोएलिस एंड कंपनी, मॉर्गन स्टेनली, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और द रेन ग्रुप शामिल थे। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल रिक्रूटर्स में एरेस मैनेजमेंट, ब्लैकस्टोन, गाजा कैपिटल, मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, कैटामरन और एक्विलॉन कैपिटल शामिल थे।
कार्ड्स और फाइनेंशियल एडवाइजरी कोहॉर्ट में अमेरिकन एक्सप्रेस, क्रैनमोर पार्टनर्स और सिनर्जी कंसल्टिंग ने भाग लिया। प्लेसमेंट प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय अवसर भी शामिल थे, जिनमें सिंगापुर में EY-पार्थेनन, और हांगकांग में गोल्डमैन सैक्स तथा HSBC से जुड़े पद शामिल थे। दूसरा क्लस्टर 27 अक्टूबर को और तीसरा क्लस्टर 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाना है।
पिछले वर्षों में पीजीपी क्लास ऑफ 2027 के लिए समर प्लेसमेंट के दौरान IIM अहमदाबाद ने तीन क्लस्टर्स से 410 छात्रों को प्लेसमेंट दिलाया था। इसमें 155 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और 221 अलग-अलग पदों के लिए ऑफर दिए। कुल ऑफर में से 166 ऑफर (लगभग 40 फीसदी) कंसल्टिंग क्षेत्र से थे, जबकि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) क्षेत्र से 105 ऑफर (25%) मिले। इस प्रक्रिया में 50 से अधिक नई कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था। ये आंकड़े संस्थान की कंसोलिडेटेड समर प्लेसमेंट विज्ञप्ति में और 2025-26 के प्लेसमेंट पर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताए गए थे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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