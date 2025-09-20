IIM अहमदाबाद के लड़कों का कमाल, एक को मिला 1.1 करोड़ का पैकेज; 406 में से 395 छात्रों को शानदार ऑफर

IIM अहमदाबाद ने PGP 2025 बैच की प्लेसमेंट पूरी कर ली है। 395 छात्रों को ऑफर मिले, सबसे बड़ा पैकेज 1.1 रुपये का रहा। कंसल्टिंग, BFSI और जनरल मैनेजमेंट सेक्टर रहे टॉप चॉइस।

भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) अहमदाबाद ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (PGP) 2025 बैच की फाइनल प्लेसमेंट प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस बार का सीजन कई मायनों में कमाल रहा, क्योंकि छात्रों को शानदार पैकेज और टॉप कंपनियों से ऑफर मिले।

406 में से 395 छात्रों को मिला ऑफर प्लेसमेंट प्रक्रिया में 406 योग्य छात्रों में से 395 ने ऑफर स्वीकार किए, जबकि 11 छात्रों ने उद्यमिता या पारिवारिक बिज़नेस में जाने का विकल्प चुना। यह दिखाता है कि IIM अहमदाबाद के छात्र नौकरी के साथ साथ उद्यमिता में भी बढ़चढ़कर कदम रख रहे हैं।

कंसल्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ऑफर इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण कंसल्टिंग सेक्टर में देखने को मिला। कुल 156 छात्रों ने यहां जॉब ऑफर स्वीकार किए। इसके बाद BFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस) सेक्टर में 99 ऑफर और जनरल मैनेजमेंट में 56 ऑफर मिले।

टॉप रिक्रूटर्स ने जमकर भर्ती की प्लेसमेंट प्रक्रिया में 178 कंपनियों ने हिस्सा लिया और कुल 261 अलग अलग रोल्स ऑफर किए।