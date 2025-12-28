IIIT Ranchi Convocation 2025: IIIT रांची का दीक्षांत समारोह कल, 370 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री
IIIT Ranchi Convocation 2025: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी), रांची का दीक्षांत समारोह 29 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। समारोह नामकुम स्थित झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) परिसर के सभागार में होगा। इस अवसर पर संस्थान के स्नातक (बीटेक), स्नातकोत्तर (एमटेक) और शोध (पीएचडी) के 370 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी।
मेधावी छात्र होंगे पुरस्कृत
समारोह में मुख्य रूप से बीटेक सत्र 2020-2024 और 2021-2025 के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक, रजत पदक, सर्वश्रेष्ठ छात्रा पदक और सर्वश्रेष्ठ छात्र शील्ड से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त एमटेक सत्र 2022-2024 और 2023-2025 के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाएगी, जबकि सात शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
दिग्गज हस्तियों की होगी मौजूदगी
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह और विकास भारती के सचिव सह पद्मश्री अशोक भगत शिरकत करेंगे।
2016 में हुई स्थापना
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और झारखंड सरकार के सहयोग से तीन शेयरधारकों-टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सहयोग से एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान स्थापित किया गया है। प्रतिभाओं को लॉन्च करने और रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी।