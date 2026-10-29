IIIT से पढ़ाई, 14 साल बाद छोड़ी Meta की नौकरी, अब AI स्टार्टअप से खोजेंगे नई दवाएं, जुटाई 215 मिलियन डॉलर की फंडिंग

मनोहर पालुरी ने साल 2006 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरनॉफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में काम शुरू किया।

कहते हैं अगर सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण हैं आईआईआईटी हैदराबाद के छात्र रहे मनोहर पलुरी। जिन्होंने 14 साल मेटा में काम किया। इसके बाद नौकरी छोड़कर अपना एआई स्टार्टअप शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि उनके एक आइडिया से उनकी कहानी बदल गई और उन्होंने अपने इस काम के लिए 215 मिलियन डॉलर की फंडिंग भी जुटाई है। तब से इनकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल, इनका स्टार्टअप नई दवाओं की खोज की प्रक्रिया तेज करने पर काम करेगा। हालांकि, मनोहर पलुरी यहां तक अचानक से नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे इनकी खूब मेहनत, नया सीखने का जुनून, पढ़ाई, रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस है। इन्होंने आईबीएम और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों में भी काम किया। ऐसे में मनोहर की कहानी काफी प्रेरणादायी है। चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

आईआईआईटी हैदराबाद से शुरू हुआ सफर बता दें कि मनोहर पालुरी ने साल 2006 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरनॉफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में काम शुरू किया। यहां उन्होंने ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, वीडियो एनालिसिस और ऑटोमेटेड सिनेमैटोग्राफी से जुड़े कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स पर काम किया।

अमेरिका से किया पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद वो अमेरिका चले गए और यहां उन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई की। यहां उनका रिसर्च वर्क कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स पर फोकस था। अपने रिसर्च करियर के दौरान उन्होंने वॉटसन लैब्स और गूगल में भी काम किया। गूगल में उन्होंने रिसर्च इंटर्न के रूप में 3D मैपिंग से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया।

Meta में 14 साल तक किया काम साल 2012 में पालुरी ने मेटा में (तब फेसबुक) में कंप्यूटर विजन रिसर्चर के रूप में काम करना शुरू किया। यहां उन्होंने AI से जुड़ी रिसर्च के साथ-साथ ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी काम किया, जिनका इस्तेमाल कंपनी के अलग-अलग ऐप्स में होता है। उनके करियर में लगातार तरक्की हुई।

2015 में बने एआई के डायरेक्टर साल 2015 में वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर बने। इसके बाद 2021 में सीनियर डायरेक्टर और 2024 में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाली। इस तरह उन्होंने रिसर्च से शुरुआत करके दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में से एक में लीडरशिप की भूमिका तक का सफर तय किया।

अब AI से नई दवाओं की खोज में करेंगे मदद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा में करीब 14 साल काम करने के बाद मनोहर पलुरी अब वॉर्प साइंसेज (Warp Sciences) से जुड़ गए हैं। वह इस स्टार्टअप के को-फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) हैं। कंपनी का मकसद AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी और दवाओं से जुड़ी रिसर्च में करना है। बता दें कि नई दवाओं की खोज करना आसान नहीं होता। इसके लिए वैज्ञानिकों को कई तरह के प्रयोग, टेस्ट और रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। AI की मदद से वैज्ञानिक अलग-अलग संभावनाओं का तेजी से विश्लेषण कर सकते हैं। वहीं, रोबोटिक्स लैब में होने वाले कुछ कामों को अपने आप करने में मदद कर सकती है। वार्प साइंसेज का उद्देश्य है कि AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों के काम को आसान बनाना और नई दवाओं की खोज की प्रक्रिया में तेजी लाना है।