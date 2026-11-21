IIIT के छात्रों को 47 लाख से 60 लाख तक के पैकेज, JEE Main में किस रैंक पर मिलता है यहां दाखिला
वैशाली के रहने वाले मणिरंजन आईआईआईटी भागलपुर छात्र ने क्रेड कंपनी में 60 लाख रुपये सालाना (सीटीसी) का शानदार पैकेज हासिल किया है। लखनऊ की समृद्धि त्रिपाठी को 59 लाख रुपये सालाना सीटीसी मिला है।
ट्रिपल आईटी भागलपुर के 2027 बैच के छात्र-छात्राओं ने कैंपस प्लेसमेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस प्लेसमेंट अभियान में अब तक देश-विदेश की 97 नामी कंपनी के प्रतिनिधियों ने शिरकत कर छात्रों को आकर्षक इंटर्नशिप स्टाइपेंड और पूर्णकालिक (फुल-टाइम) नौकरी के प्रस्ताव दिए हैं। इस अभियान में अमेजन, एनवीडिया, नोकिया, ऑटोडेस्क, सैप लैब्स, क्रेड, सर्विसनाउ, सिटी बैंक, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, विरटुसा, फिशर जॉर्डन और स्केलर लैब्स एआई जैसी दिग्गज कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बिहार के वैशाली के लाल मणिरंजन को 60 लाख का पैकेज
संस्थान के छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) विभाग के छात्र वैशाली के लालगंज निवासी मणिरंजन ने क्रेड कंपनी में 1 लाख 10 हजार रुपये प्रति माह के स्टाइपेंड पर इंटर्नशिप हासिल की है। फुल टाइम नौकरी में कंवर्ट होने के बाद उन्हें 60 लाख रुपये सालाना (सीटीसी) का शानदार पैकेज मिलेगा। वहीं, सीएसई विभाग की ही छात्रा लखनऊ निवासी समृद्धि त्रिपाठी को सर्विसनाउ से लगभग 59 लाख रुपये सालाना (स्टॉक लाभ सहित) के सीटीसी पर पूर्णकालिक नौकरी का प्रस्ताव मिला है।
पटना की श्रुति सिन्हा को अमेजन ने दिया 47 लाख का पैकेज
इसके अलावा, ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने संस्थान के दो होनहारों का चयन किया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) विभाग की छात्रा पटना के कंकड़बाग की रहने वाली श्रुति सिन्हा और सीएसई विभाग के छात्र कर्नाटक के दावणगेरे निवासी प्रज्वल जी शामिल हैं। दोनों को 1 लाख 13 हजार रुपये प्रति माह के स्टाइपेंड पर इंटर्नशिप मिली है, जिसके सफल रूपांतरण पर उन्हें 47 लाख रुपये सालाना का पैकेज दिया जाएगा।
कैसे मिलता है IIIT भागलरपुर में दाखिला
IIIT भागलरपुर में जेईई मेन रैंक के आधार पर दाखिला मिलता है। जानें जोसा काउंसलिंग (JOSAA counselling) के दौरान यहां किस रैंक तक पर आमतौर पर दाखिला मिलता है।
2026 सत्र के दाखिले में जोसा काउंसलिंग में अंतिम राउंड में यहां की क्लोजिंग रैंक क्या रही
|IIIT भागलपुर: कोर्सवाइज क्लोजिंग रैंक 2026 (जेंडर न्यूट्रल)
|बीटेक कोर्स
|ओपन सीट
|ईडब्ल्यूएस
|ओबीसी
|एससी
|एसटी
|कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE)
|48,416
|7,568
|19,075
|10,719
|5,629
|मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग
|51,316
|8,158
|20,740
|11,382
|6,299
|इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ECE)
|52,650
|8,255
|20,855
|11,420
|6,026
|मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग
|57,309
|9,130
|22,098
|11,817
|6,366
महिला वर्ग में क्लोजिंग रैंक:
कंप्यूटर साइंस (CSE): ओपन वर्ग में 49493
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपन वर्ग में 54054
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ECE): ओपन वर्ग में 54671
मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन: ओपन वर्ग में 60760
छात्रों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक प्रो. मधुसूदन सिंह ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। कुलसचिव डॉ. धीरज कुमार सिन्हा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रमुख डॉ. चेतन बर्डे, प्लेसमेंट अधिकारी सौरव विश्वास और अतिरिक्त प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. सतीश कुमार कनकन्नावर ने भी चयनित छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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