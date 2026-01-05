Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIIT B.Tech Students to Study Indian Constitution as Minor Subject from 3rd Sem
IIIT B.Tech Constitution Course: IIIT में बीटेक छात्र अब पढ़ेंगे संविधान, क्रेडिट सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव

IIIT B.Tech Constitution Course: IIIT में बीटेक छात्र अब पढ़ेंगे संविधान, क्रेडिट सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव

संक्षेप:

IIIT B.Tech Constitution Course: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के बीटेक विद्यार्थियों को अब माइनर विषय के रूप में भारतीय संविधान की पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था तृतीय सेमेस्टर से लागू होगी।

Jan 05, 2026 06:54 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, अनिकेत यादव, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

IIIT B.Tech Students: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के बीटेक विद्यार्थियों को अब माइनर विषय के रूप में भारतीय संविधान की पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था तृतीय सेमेस्टर से लागू होगी और शैक्षणिक सत्र (जुलाई 2025) से प्रवेश ले चुके छात्रों पर प्रभावी होगी। इसके तहत मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत संविधान की पढ़ाई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इससे विद्यार्थी अधिकारों और कर्तव्यों से भी परिचित हो सकेंगे। इसकी मंजूरी सीनेट से मिल गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माइनर क्रेडिट सिस्टम में भी हुआ बदलाव :

सीनेट में माइनर बास्केट क्रेडिट को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। पहले माइनर के लिए 3-3 क्रेडिट के कुल 5 कोर्स (15 क्रेडिट) अनिवार्य थे, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 3-3 क्रेडिट के 4 कोर्स (12 क्रेडिट) रखे गए हैं। शेष 3 क्रेडिट को बीटेक के कोर विषयों में जोड़ दिया गया है।

आईटी और ईसीई ब्रांच के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

वर्तमान में बीटेक की तीन ब्रांच आईटी, आईटी (बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स) और ईसीई (इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन) में पढ़ाई हो रही है। नई व्यवस्था के तहत आईटी और आईटी (बीआई) ब्रांच में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स/ऑपरेशन रिसर्च जैसे विषयों के क्रेडिट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, ईसीई शाखा में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप के क्रेडिट में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एवं मैनेजमेंट कोर्स जिनमें भारतीय संविधान, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू शामिल हैं, उनके क्रेडिट भी बढ़ाए गए हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Btech BTech Student
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।