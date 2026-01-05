IIIT B.Tech Constitution Course: IIIT में बीटेक छात्र अब पढ़ेंगे संविधान, क्रेडिट सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव

IIIT B.Tech Constitution Course: IIIT में बीटेक छात्र अब पढ़ेंगे संविधान, क्रेडिट सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव
IIIT B.Tech Students: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के बीटेक विद्यार्थियों को अब माइनर विषय के रूप में भारतीय संविधान की पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था तृतीय सेमेस्टर से लागू होगी और शैक्षणिक सत्र (जुलाई 2025) से प्रवेश ले चुके छात्रों पर प्रभावी होगी। इसके तहत मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत संविधान की पढ़ाई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इससे विद्यार्थी अधिकारों और कर्तव्यों से भी परिचित हो सकेंगे। इसकी मंजूरी सीनेट से मिल गई है।
माइनर क्रेडिट सिस्टम में भी हुआ बदलाव :
सीनेट में माइनर बास्केट क्रेडिट को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। पहले माइनर के लिए 3-3 क्रेडिट के कुल 5 कोर्स (15 क्रेडिट) अनिवार्य थे, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 3-3 क्रेडिट के 4 कोर्स (12 क्रेडिट) रखे गए हैं। शेष 3 क्रेडिट को बीटेक के कोर विषयों में जोड़ दिया गया है।
आईटी और ईसीई ब्रांच के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
वर्तमान में बीटेक की तीन ब्रांच आईटी, आईटी (बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स) और ईसीई (इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन) में पढ़ाई हो रही है। नई व्यवस्था के तहत आईटी और आईटी (बीआई) ब्रांच में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स/ऑपरेशन रिसर्च जैसे विषयों के क्रेडिट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, ईसीई शाखा में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप के क्रेडिट में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एवं मैनेजमेंट कोर्स जिनमें भारतीय संविधान, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू शामिल हैं, उनके क्रेडिट भी बढ़ाए गए हैं।