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नौकरी के साथ IIIT इलाहाबाद से MTech की पढ़ाई, AI और डेटा साइंस में घर बैठे मिलेगी डिग्री

Prachi लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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IIIT इलाहाबाद पहली बार कामकाजी लोगों के लिए घर बैठे 'एग्जीक्यूटिव एमटेक इन एआई और डेटा साइंस' कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसमें 200 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

नौकरी के साथ IIIT इलाहाबाद से MTech की पढ़ाई, AI और डेटा साइंस में घर बैठे मिलेगी डिग्री

आज के इस तेजी से बदलते तकनीकी युग में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना हर प्रोफेशनल की जरूरत बन चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) वर्किंग प्रोफेशनल्स को नौकरी के साथ-साथ उच्च तकनीकी शिक्षा हासिल करने का एक बेहतरीन सुनहरा अवसर देने जा रहा है। संस्थान ने पहली बार एग्जीक्यूटिव एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एंड डेटा साइंस कोर्स की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस विशेष प्रोग्राम में कुल 200 सीटों पर छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा, जिससे वे बिना नौकरी छोड़े देश के प्रतिष्ठित संस्थान से मास्टर डिग्री हासिल कर सकेंगे।

इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक तैयार हुआ है सिलेबस

संस्थान ने इस पूरे कोर्स की रूपरेखा को टेक इंडस्ट्री की वर्तमान और भविष्य की एडवांस आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बेहद आधुनिक तरीके से तैयार किया है। संस्थान के डॉ. मनीष कुमार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त कंपनी या संस्थान में कम से कम एक वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरते समय अपना अनुभव प्रमाणपत्र भी सबमिट करना होगा।

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शनिवार और रविवार को होंगी ऑनलाइन कक्षाएं, परीक्षाएं भी घर बैठे

इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि उम्मीदवारों की नौकरी पर कोई असर न पड़े। नियमित कक्षाएं केवल शनिवार और रविवार को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएंगी। यदि कभी जरूरत पड़ती है, तो सप्ताह के बाकी वर्किंग डेज में शाम के समय भी ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लास रखी जा सकती हैं। छात्रों की पढ़ाई से लेकर उनकी परीक्षाएं भी पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित की जाएंगी।

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10 दिनों का कैंपस विजिट होगा अनिवार्य

भले ही यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन मोड में चलेगा, लेकिन छात्रों को संस्थान के वास्तविक शैक्षणिक माहौल, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रयोगात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10 दिनों का कैंपस विजिट अनिवार्य किया गया है। इस दौरान प्रयोगशाला कार्य, वर्कशॉप, परियोजना गतिविधियां और विशेषज्ञों के साथ संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

कार्यक्रम को संस्थान की सीनेट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) से मंजूरी मिल चुकी है। अब प्रवेश अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए सीनेट के पास भेजा गया है। जैसे ही सीनेट से इसे अंतिम मंजूरी मिलती है, वैसे ही योग्यता, फीस और आवेदन की तारीखों से जुड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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