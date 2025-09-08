IGNOU TEE December 2025: इग्नू ने बदला दिसंबर टर्म-एंड परीक्षा का शेड्यूल, कब से हैं परीक्षाएं; जानिए पूरा डिटेल

IGNOU TEE December 2025: इग्नू ने दिसंबर 2025 टर्म-एंड परीक्षा की तारीखें बदल दी हैं। छात्र 6 अक्टूबर तक बिना लेट फीस फॉर्म भर सकते हैं, 20 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ मौका रहेगा।

IGNOU TEE December 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर सत्र की टर्म-एंड एग्जामिनेशन (TEE) का बदला हुआ शेड्यूल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। इस बार परीक्षाएं पेन-एंड-पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) दोनों मोड में आयोजित की जाएंगी।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्र exam.ignou.ac.in पर जाकर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले से स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, वे सीधे लॉगइन कर फॉर्म भर पाएंगे, जबकि नए विद्यार्थियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीखें बिना लेट फीस: 6 अक्टूबर 2025 तक

लेट फीस (1100 रुपये): 20 अक्टूबर 2025 तक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस बार सामर्थ पोर्टल के जरिए ही फॉर्म भरने होंगे। एक बार परीक्षा केंद्र और विषय चुन लेने के बाद उनमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा।

प्रैक्टिकल और लैब कोर्स के छात्रों के लिए निर्देश जिन छात्रों ने प्रैक्टिकल या लैब बेस्ड कोर्सेज (जैसे BLIS प्रोग्राम) में दाखिला लिया है, उन्हें परीक्षा स्थल और समय-सारणी के लिए अपने क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre) से संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय ने यह भी साफ किया है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय चुने गए विकल्पों में बदलाव की कोई सुविधा नहीं होगी। यानी छात्र जिस परीक्षा केंद्र या विषय को चुनेंगे, उसी पर उन्हें परीक्षा देनी होगी।