IGNOU : इग्नू टीईई परीक्षाएं कल से, 30 मिनट पहले पहुंचें, घर से निकलने से पहले जान लें ये नियम
IGNOU की दिसंबर सत्र की टर्म एंड परीक्षाएं कल 25 नवंबर 2026 से शुरू होंगी। इग्नू ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है जिसमें विद्यार्थियों से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए कहा गया है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की दिसंबर सत्र की टर्म एंड परीक्षाएं कल 25 नवंबर 2026 से शुरू होंगी। इग्नू ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है जिसमें विद्यार्थियों से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए कहा गया है। इग्नू की ओर से सभी परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र (हॉल टिकट) जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपनी यूजर आईडी से लॉगइन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ इग्नू द्वारा जारी पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
संस्थान कहा है कि प्रश्नपत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उत्तर पुस्तिका में सही विवरण दर्ज करें। यह परीक्षाएं 25 नवंबर 2026 से शुरू होकर जनवरी 2027 में संपन्न होंगी। परीक्षार्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्या करें
हॉल टिकट डाउनलोड व प्रिंट करें: इग्नू समर्थ पोर्टल (IGNOU Samarth Portal) से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
हॉल टिकट और पहचान पत्र साथ रखें: परीक्षा केंद्र पर अपना हॉल टिकट और वैध इग्नू छात्र पहचान पत्र (Student Identity Card) अनिवार्य रूप से साथ ले जाएं।
समय से पहले पहुंचें: परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे।
परीक्षा शेड्यूल की जांच करें: अपनी परीक्षा समय-सारणी को ध्यानपूर्वक देख लें।
निर्देश पढ़ें व सही जानकारी भरें: प्रश्नपत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उत्तर पुस्तिका में सही विवरण दर्ज करें।
अनुशासन बनाए रखें: केंद्र अधीक्षक के निर्देशों का पालन करें और परीक्षा केंद्र में अनुशासन बनाए रखें।
क्या न करें
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स न लाएं: मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ न ले जाएं।
प्रतिबंधित सामग्री न ले जाएं: परीक्षा कक्ष के भीतर किताबें, नोट्स या अन्य कोई भी निषिद्ध/प्रतिबंधित सामग्री न ले जाएं।
अनुचित साधनों का प्रयोग न करें: किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित साधन , प्रतिरूपण (Impersonation) या कदाचार का सहारा न ले।
पुराने शेड्यूल पर भरोसा न करें: पिछले या पुराने परीक्षा शेड्यूल पर बिल्कुल निर्भर न रहें।
अनावश्यक सामान न लाएं: परीक्षा केंद्र पर अनावश्यक सामान और कीमती वस्तुएं लेकर न जाएं।
बाधा न पैदा करें: परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार का व्यवधान न डालें और परीक्षा नियमों का उल्लंघन न करें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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