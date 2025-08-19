IGNOU December 2025: इग्नू दिसंबर TEE 2025 की डेटशीट ignou.ac.in पर जारी, Direct Link

IGNOU December Exam 2025 Date Sheet: इग्नू ने दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 डेटशीट जारी कर दी है। डेटशीट के अनुसार, इग्नू दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी।

IGNOU TEE December date sheet 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) की डेटशीट जारी कर दी है। डेटशीट के अनुसार, इग्नू दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और अंतिम परीक्षा का आयोजन 8 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। दूसरी शिफ्ट का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। डेटशीट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा।

IGNOU Exam 2025 Date Sheet: इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए न्यू अपडेट सेक्शन में जाना होगा।

3. अब आपको डेटशीट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 टाईम टेबल लिंक पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर डेटशीट ओपन हो जाएगी।

6. अब आप इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 डेटशीट को डाउनलोड कर लीजिए।

7. परीक्षा के लिए डेटशीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

IGNOU december Exam 2025 Date Sheet Direct Link इग्नू ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में परीक्षा तिथि या सत्र टकराव पर विचार नहीं किया जाएगा- पाठ्यक्रम एक ही समूह (समूह 1 से समूह 6) से संबंधित हैं, क्योंकि एक विशिष्ट समूह के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं एक ही समय पर निर्धारित की जाती हैं। 2. ये पाठ्यक्रम विभिन्न शैक्षणिक वर्षों के बैकलॉग विषय हैं।

3.एम.पी. कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञताओं से संबंधित होते हैं।

4. ये पाठ्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा हैं।