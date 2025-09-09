IGNOU TEE December 2025 Registration begins at exam.ignou.ac.in here how to apply IGNOU TEE Dec 2025: इग्नू दिसंबर टीईई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन आसान स्टेप्स से करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IGNOU TEE December 2025 Registration begins at exam.ignou.ac.in here how to apply

IGNOU TEE Dec 2025: इग्नू दिसंबर टीईई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन आसान स्टेप्स से करें अप्लाई

IGNOU TEE December 2025: इग्नू दिसंबर टीईई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाना होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 04:38 PM
share Share
Follow Us on
IGNOU TEE Dec 2025: इग्नू दिसंबर टीईई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन आसान स्टेप्स से करें अप्लाई

IGNOU December TEE Registration 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर टर्म एंड परीक्षा (TEE) 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। लेट फीस के साथ अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इग्नू दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और अंतिम परीक्षा का आयोजन 14 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

IGNOU TEE December 2025: इग्नू दिसंबर टीईई 2025 के लिए कैसे करें आवेदन-

1. सबसे पहले आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाएं।

2. होम पेज पर दिख रहे इग्नू दिसंबर 2025 टीईई के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. अब एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थी फिल अप्लीकेशन लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भरेंगे।

4. अब आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क जमा कराएं।

5. एक बार आवेदन पूरा होने के बाद सब्मिट करें।

6. अब कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, छात्रों को टर्म-एंड-एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय ABC ID बनाना अनिवार्य है अन्यथा उनके ग्रेड/अंक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)/डिजिलॉकर पर दिखाई नहीं देंगे और समय पर परिणाम घोषित होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ABC ID बनाना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।

IGNOU TEE December 2025 Apply Online Link

आवेदन शुल्क-

ओपन यूनिवर्सिटी ने कोर्स के प्रोजेक्ट और पैक्टिकल कम्पोनेंट्स के लिए प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन व प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क लागू किया है। ऐसे में जनवरी 2023 एडमिशन और उसके बाद के छात्रों को इस पोर्टल में टीईई के साथ प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन और पैक्टिकल परीक्षा के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करना आवश्यक है।

उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्स के लिए प्रति कोर्स 200 रुपये का भुगतान करना होगा। 21 अप्रैल से अभ्यर्थियों से 1100 रुपये लेट फीस ली जाएगी। 4 क्रेडिट तक की प्रैक्टिकल परीक्षा फीस 300 रुपये और 5 क्रेडिट से ऊपर 500 रुपये प्रति कोर्स है।

IGNOU
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।