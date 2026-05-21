IGNOU TEE Admit Card 2026 : इग्नू जून टीईई एडमिट कार्ड ignou.ac.in पर जारी, Direct Link
IGNOU TEE Admit Card 2026 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ( इग्नू ) ने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
IGNOU TEE Admit Card 2026 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ( इग्नू ) ने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर छात्रों को उनके एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर कोड, एग्जाम डेट, परीक्षा के दिन की गाइडलाइन सहित अन्य जानकारियां मिल पाएंगी। छात्रों को सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड आईडी भी लेकर जाना होगा। एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती होने पर छात्र इग्नू से संपर्क करके उसमें सुधार करवा सकते हैं।
केवल वे छात्र जिन्होंने जून 2026 टर्म एंड परीक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया है, वे ही IGNOU हॉल टिकट 2026 डाउनलोड करने और परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। छात्रों की सुविधा के लिए IGNOU 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।
IGNOU एडमिट कार्ड 2026 जून सत्र कैसे डाउनलोड करें?
IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट: ignou.ac.in पर जाएं या यहां क्लिक करें।
होमपेज के ऊपरी भाग में स्थित "Announcements" (घोषणाएं) अनुभाग पर क्लिक करें।
"Hall Ticket/Admit Card for the June 2026 Term-End Examination (TEE) for ODL/IOP" लिंक पर क्लिक करें।
अपना एनरोलमेंट नंबर या यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें।
दी गई जानकारी की जांच करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
भविष्य में उपयोग के लिए IGNOU हॉल टिकट 2026 की एक हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) निकाल लें।
छात्र अपने यूजरनेम और पासवर्ड या 10 अंकों के एनरोलमेंट नंबर का उपयोग करके IGNOU 2026 हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए उन्हें कैंडिडेट पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और अपने लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे। IGNOU परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाना अनिवार्य है। बिना वैध हॉल टिकट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
री-रजिस्ट्रेशन 30 जून तक
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जुलाई 2026 सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जो छात्र अभी तक अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अब 30 जून 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह राहत उन हजारों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम में नामांकित हैं। इग्नू ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार सर्टिफिकेट और सेमेस्टर-आधारित प्रोग्राम को छोड़कर लगभग सभी ओडीएल और ऑनलाइन मोड के कोर्सेज के लिए लागू होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी