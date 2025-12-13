IGNOU Rojgar Mela : इग्नू का बड़ा रोजगार मेला 23 दिसंबर को, जानें योग्यता, पद और डॉक्यूमेंट डिटेल्स
IGNOU Rojgar Mela : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) 23 दिसंबर 2025 को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। इग्नू इस मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ मिलकर करेगा। इस मेगा जॉब ड्राइव में इग्नू के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों को मौका मिलेगा। यह रोजगार मेला एनबीसीसी ईडीसी, घिटोर्नी, घिटोर्नी मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली में आयोजित होगा। उम्मीदवारों को सुबह 10:00 बजे रिपोर्ट करना होगा।
किन पदों पर मौका
इस मेगा जॉब ड्राइव में फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों दोनों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोजन के तहत कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट, इंटरनेशनल वॉयस प्रोसेस, बैंकिंग और इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सेल्स तथा नॉन-टेक्निकल प्रोसेस जैसी भूमिकाओं के लिए भर्ती की जाएगी।
किन शहरों के लिए मौके
इस जॉब ड्राइव के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा, अहमदाबाद और जयपुर सहित कई शहरों में नियुक्ति के अवसर मिलेंगे।
योग्यता
इस भर्ती अभियान में IGNOU के छात्र और पूर्व छात्र, साथ ही पद के अनुसार ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना आवश्यक है। कुछ भूमिकाओं के लिए ही अनुभव अनिवार्य रखा गया है।
चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन पैकेज, डे/नाइट और रोटेशनल शिफ्ट्स, इंसेंटिव, बीमा सुविधाएं और अन्य कंपनी की ओर से दिए जाने वाले लाभ मिलेंगे। जयपुर के लिए आउटस्टेशन उम्मीदवारों को विशेष ट्रैवल सपोर्ट भी दिया जाएगा।
किन दस्तावेजों की जरूरत
उम्मीदवारों को अपने साथ अपडेटेड सी, सरकारी पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और शिक्षा व अनुभव से जुड़े दस्तावेज लाने होंगे।
कई नामी कंपनियां होंगी शामिल
इस मेगा जॉब ड्राइव में टाटा प्ले फाइबर, टेलीपरफॉर्मेंस, कॉजेंट, आईसीईगेट, एक्सिस बैंक, एथर, अपोलो, रेजरपे सहित कई प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी।