Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IGNOU Rojgar Mela : IGNOU Job Fair eligibility jobs posts job fair dates employment fair delhi
IGNOU Rojgar Mela : इग्नू का बड़ा रोजगार मेला 23 दिसंबर को, जानें योग्यता, पद और डॉक्यूमेंट डिटेल्स

IGNOU Rojgar Mela : इग्नू का बड़ा रोजगार मेला 23 दिसंबर को, जानें योग्यता, पद और डॉक्यूमेंट डिटेल्स

संक्षेप:

IGNOU Rojgar Mela : इग्नू 23 दिसंबर 2025 को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। उम्मीदवारों को सुबह 10:00 बजे रिपोर्ट करना होगा। इस मेगा जॉब ड्राइव में फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों दोनों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

Dec 13, 2025 11:05 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

IGNOU Rojgar Mela : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) 23 दिसंबर 2025 को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। इग्नू इस मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ मिलकर करेगा। इस मेगा जॉब ड्राइव में इग्नू के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों को मौका मिलेगा। यह रोजगार मेला एनबीसीसी ईडीसी, घिटोर्नी, घिटोर्नी मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली में आयोजित होगा। उम्मीदवारों को सुबह 10:00 बजे रिपोर्ट करना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किन पदों पर मौका

इस मेगा जॉब ड्राइव में फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों दोनों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोजन के तहत कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट, इंटरनेशनल वॉयस प्रोसेस, बैंकिंग और इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सेल्स तथा नॉन-टेक्निकल प्रोसेस जैसी भूमिकाओं के लिए भर्ती की जाएगी।

किन शहरों के लिए मौके

इस जॉब ड्राइव के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा, अहमदाबाद और जयपुर सहित कई शहरों में नियुक्ति के अवसर मिलेंगे।

योग्यता

इस भर्ती अभियान में IGNOU के छात्र और पूर्व छात्र, साथ ही पद के अनुसार ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना आवश्यक है। कुछ भूमिकाओं के लिए ही अनुभव अनिवार्य रखा गया है।

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन पैकेज, डे/नाइट और रोटेशनल शिफ्ट्स, इंसेंटिव, बीमा सुविधाएं और अन्य कंपनी की ओर से दिए जाने वाले लाभ मिलेंगे। जयपुर के लिए आउटस्टेशन उम्मीदवारों को विशेष ट्रैवल सपोर्ट भी दिया जाएगा।

किन दस्तावेजों की जरूरत

उम्मीदवारों को अपने साथ अपडेटेड सी, सरकारी पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और शिक्षा व अनुभव से जुड़े दस्तावेज लाने होंगे।

कई नामी कंपनियां होंगी शामिल

इस मेगा जॉब ड्राइव में टाटा प्ले फाइबर, टेलीपरफॉर्मेंस, कॉजेंट, आईसीईगेट, एक्सिस बैंक, एथर, अपोलो, रेजरपे सहित कई प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।