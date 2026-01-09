IGNOU Rojgar Mela : इग्नू का बड़ा रोजगार मेला 12 जनवरी को, जानें योग्यता, पद और डॉक्यूमेंट डिटेल्स
IGNOU Rojgar Mela : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के संयुक्त सहयोग से 12 जनवरी 2026 को दिल्ली में इग्नू–सीआईआई मेगा जॉब ड्राइव 2.0 का आयोजन किया जाएगा।
IGNOU Rojgar Mela : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के संयुक्त सहयोग से 12 जनवरी 2026 को दिल्ली में इग्नू–सीआईआई मेगा जॉब ड्राइव 2.0 का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला सुबह 10:00 बजे से घिटोरनी स्थित एनबीसीसी ईडीसी परिसर में शुरू होगा। इस रोजगार मेले में आईटी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम और बीमा क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियां भाग ले रही हैं। इग्नू से पढ़ रहे या परीक्षा पास कर चुके छात्र इसके लिए पात्र होंगे। युवाओं से कहा गया है कि वे अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना नाम दर्ज कराएं।
किन दस्तावेजों की जरूरत
उम्मीदवारों को अपने साथ अपडेटेड रिज्यूमें, सरकारी पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और शिक्षा व अनुभव से जुड़े दस्तावेज लाने होंगे।
सैलरी
इंटरनेशनल प्रोसेस - 26,000 – 50,000 सीटीसी
डोमेस्टिक प्रोसेस - 15,000 – 18,000 सीटीसी
अतिरिक्त लाभ:
- 14 दिन होटल सुविधा (आउटस्टेशन उम्मीदवारों के लिए)
- 10,000 तक ट्रैवल/रिलोकेशन बोनस
- कैब सुविधा, शिफ्ट अलाउंस व इंसेंटिव
यहां मौके
- वाईस एस हॉस्पिटल में बैकेंड ऑफिस सपोर्ट स्टाफ, ऑफिस एडमिन, ग्राफिक डिजाइनर, सेल्स एंड ऑपरेशन ।
- बर्ड फ्लाइट सर्विसेज, नई दिल्ली में यात्री चेक-इन व बोर्डिंग, दस्तावेज़ सत्यापन, बैगेज हैंडलिंग, कस्टमर असिस्टेंस व एयरपोर्ट ऑपरेशन्स में जॉब।
कॉजेंट ई सर्विसेज पार्टनर्स क्लाइंट में उपलब्ध पद
एक्सिस वॉयस प्रोसेस
सैलरी: 25,000 CTC तक
योग्यता: ग्रेजुएट
लोकेशन: सेक्टर 127, नोएडा
टाटा ब्रॉडबैंड (वॉयस)
सैलरी: 23,000 CTC तक
लोकेशन: सेक्टर 63, नोएडा
टाटा ब्रॉडबैंड (वॉयस)
सैलरी: 19,000 CTC तक
लोकेशन: सेक्टर 63, नोएडा
अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स
सैलरी: 35,000 CTC तक
न्यूनतम 6 माह का इंश्योरेंस सेल्स अनुभव
लोकेशन: गुरुग्राम
अपोलो सॉफ्टवेयर सेल्स
सैलरी: 35,000 सीटीसी तक
6 माह का सेल्स अनुभव वांछनीय
लोकेशन: गुरुग्राम
अथर प्रोसेस
सैलरी: 25,000 CTC तक
- BPO अनुभव वांछनीय
- लोकेशन: नोएडा
टाटा मोटर्स प्रोसेस
सैलरी: 27,000 CTC तक
ग्रेजुएशन अनिवार्य
लोकेशन: नोएडा
- यूएस एक्सेंट प्रोसेस
सैलरी: 40,000 CTC तक
कस्टमर सर्विस अनुभव अनिवार्य
केवल पुरुष उम्मीदवार
5 दिन कार्य | कैब सुविधा नहीं
ऑनलाइन कोर्स
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) ने जनवरी सेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। आवेदन के लिए अपार आईडी होना अनिवार्य है। यानी वही आवेदन कर सकेंगे जिसके पास अपार आईडी है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय इसकी डिटेल्स देनी होगी। इग्नू इससे पहले ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि भी 31 जनवरी 2026 ही है।
नए दाखिले
इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम, सामान्य एवं प्रतिष्ठा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में फ्रेश दाखिले की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। जबकि जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है।