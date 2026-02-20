IGNOU Nursing Admission 2026: इग्नू पोस्ट बेसिक B.Sc नर्सिंग एडमिशन, यहां जानें पात्रता और प्रक्रिया
IGNOU Nursing Admission 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए 'पोस्ट बेसिक B.Sc नर्सिंग' प्रोग्राम में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
IGNOU Post Basic BSc Nursing Admission 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए 'पोस्ट बेसिक B.Sc नर्सिंग' प्रोग्राम में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कोर्स विशेष रूप से उन कार्यरत नर्सों (इन-सर्विस नर्स) के लिए तैयार किया गया है जो अपनी प्रोफेशनल योग्यता को बढ़ाना चाहती हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हैं।
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अब विश्वविद्यालय के आधिकारिक नर्सिंग एडमिशन पोर्टल ignounursing.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)
यह कोर्स केवल उन रजिस्टर्ड नर्सों और रजिस्टर्ड मिडवाइव्स (RNRM) के लिए है जो पहले से किसी स्वास्थ्य संस्थान में काम कर रही हैं। पात्रता की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:
विकल्प 1: 10+2 के साथ 'जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी' (GNM) में 3 साल का डिप्लोमा। साथ ही, RNRM के रूप में रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
विकल्प 2: 10वीं पास और GNM में 3 साल का डिप्लोमा, जिसके साथ RNRM के रूप में रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल का अनुभव आवश्यक है।
विशेष नोट: पुरुष नर्स या वे नर्स जिन्होंने GNM कोर्स के दौरान मिडवाइफरी नहीं की है, उन्हें इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) द्वारा मान्यता प्राप्त 6 से 9 महीने का कोई भी नर्सिंग कोर्स सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
एडमिशन के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, जो इसे हर उम्र के प्रोफेशनल्स के लिए सुलभ बनाता है।
आवेदन कैसे करें?
IGNOU की नर्सिंग एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट ignounursing.samarth.edu.in पर जाएं।
2. 'New Registration' पर क्लिक करें और अपनी ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर का उपयोग करके अकाउंट बनाएं।
3. अकाउंट बनने के बाद लॉग-इन करें और अपना आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें।
4. अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट (जैसे GNM मार्कशीट, RNRM रजिस्ट्रेशन) स्कैन करके अपलोड करें।
5. निर्धारित आवेदन शुल्क (1,000 रुपये) का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
6. सबमिट करने के बाद, फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स