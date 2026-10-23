IGNOU के छात्रों के लिए नौकरी का मौका, 26 अक्टूबर को वाराणसी में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं अप्लाई

इस भर्ती अभियान के जरिए अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में फील्ड क्रेडिट ऑफिसर (FCO) के पद पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान में फ्रेशर्स और पहले से काम का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं।

अगर आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU के छात्र या एलुमनाई हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, इग्नू का वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र 26 अक्टूबर 2026 को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेगा। इस भर्ती अभियान के जरिए अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में फील्ड क्रेडिट ऑफिसर (FCO) के पद पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान में फ्रेशर्स और पहले से काम का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं। इस पद के लिए ग्रॉस सैलरी 16000 रुपये निर्धारित की गई है। यह प्लेसमेंट ड्राइव IGNOU के कैंपस प्लेसमेंट सेल के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख और समय पर जरूरी दस्तावेजों के साथ प्लेसमेंट स्थल पर पहुंच सकते हैं।

कब और कहां होगा प्लेसमेंट? बता दें कि इग्नू की ओर से आयोजित यह प्लेसमेंट ड्राइव 26 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी।

प्लेसमेंट ड्राइव का पता: स्थान: स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल

कॉलेज: माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी

पता: चौथी मंजिल, विनायक प्लाजा, मालदहिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

पिन कोड: 221002

तारीख: 26 अक्टूबर 2026

समय: दोपहर 12:30 बजे से

कौन कर सकता है आवेदन? फील्ड क्रेडिट ऑफिसर के पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। प्लेसमेंट नोटिस में BA, BBA और MBA की डिग्री वाले उम्मीदवारों का जिक्र किया गया है। ग्रामीण विकास (Rural Development), मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।

इस भर्ती में महिला और पुरुष, दोनों उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। फ्रेशर्स के साथ अनुभवी उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

कितनी मिलेगी सैलरी? फील्ड क्रेडिट ऑफिसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 16000 रुपये या उससे अधिक ग्रॉस सैलरी मिलेगी। इसके अलावा, भर्ती विज्ञापन में कई सुविधाओं का भी जिक्र किया गया है। इनमें ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड (PF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत सुविधाएं और आवास शामिल हैं। इन सुविधाओं का लाभ किन शर्तों पर मिलेगा, इसकी पुष्टि उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान कंपनी से कर सकते हैं।

कौन-कौन से दस्तावेज लेकर जाएं? प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए-

अपडेटेड रिज्यूमे

आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र

IGNOU का पहचान पत्र

ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट

कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्र व मार्कशीट