IGNOU : क्या इग्नू TEE परीक्षा का पेपर भी हुआ लीक, टेलीग्राम पर 199 रुपये में प्रश्न पत्र बिकने का दावा
इग्नू के पेपर लीक के दावों ने खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) की जून टर्म एंड परीक्षाओं के कई विषयों के प्रश्न पत्र टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 199 रुपये में बेचे गए।
देश की सबसे प्रतिष्ठित और नंबर 1 ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू (IGNOU) के पेपर लीक के दावों ने खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) की जून टर्म एंड परीक्षाओं के कई विषयों के प्रश्न पत्र टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 199 रुपये में बेचे गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर ने देश भर के रीजनल सेंटर्स को उन दलालों के बारे में अलर्ट किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कोई पेपर रद्द नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसे पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। इस स्थिति ने 9 लाख छात्रों की परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है।
देश भर के सेंटर्स पर एक पीजी परीक्षा का गलत प्रश्न-पत्र दिया गया था। इससे काफी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। विश्वविद्यालय का दावा है कि स्थिति को समय रहते सुधार लिया गया था, जबकि कुछ शिक्षक इस लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। 4 जून को रीजनल डायरेक्टर्स को भेजे गए एक मैसेज में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिविजन ने कहा कि उन्हें स्टूडेंट्स से शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग उनके पास प्रश्न पत्र होने का दावा कर रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन बेच रहे हैं। इस मैसेज के साथ उन चैट्स के स्क्रीनशॉट भी अटैच किए गए थे जिनमें कथित तौर पर प्रश्न-पत्र शेयर और बेचे जा रहे थे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी को इग्नू विद्यार्थियों की तरफ से 3 जून को एक ईमेल मिला था। इस ईमेल में टेलीग्राम चैनल पर फैल रहे पेपर लीक के दावों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कुछ लोग कथित तौर पर पैसे लेकर प्रश्न पत्र देने का वादा भी कर रहे थे। ईमेल में परीक्षा केंद्र के सुपरिटेंडेंट को निर्देशों का ठीक तरह पालन करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया।'
रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही एक ईमेल 3 जून को कई स्टूडेंट्स को मिला जिसमें दावा किया गया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और अन्य विषयों के प्रश्न-पत्र टेलीग्राम चैनल के जरिए 199 रुपये प्रति विषय के हिसाब से प्राप्त किए जा सकते हैं। भेजने वाले ने प्राप्तकर्ताओं से कहा कि वे पेपर आगे शेयर न करें , ऐसा करने से परीक्षा रद्द हो सकती है। साथ ही उसने दावा किया कि परीक्षा से दो घंटे पहले तक उसके पास प्रश्न-पत्र उपलब्ध हो जाते हैं। मैसेज में जहां संभव हो, पेपर के साथ उत्तर भी उपलब्ध कराने की पेशकश की गई थी।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रश्न-पत्रों की सोशल मीडिया पर ब्रिक्री के दावों के बारे में मिली शिकायत को तुरंत पुलिस के पास भेज दिया गया था। पुलिस की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।
अब कहीं से पेपर लीक की खबर नहीं
यूनिवर्सिटी ने कहा, 'अब तक किसी भी रीजनल सेंटर, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत से प्रश्न-पत्र लीक होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसलिए वर्तमान में प्रश्न-पत्र लीक होने के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसलिए जांच समिति गठित करने का सवाल ही नहीं उठता।'
रीजनल सेंटर्स को सुरक्षा उपाय कड़े करने के निर्देश
हालांकि फैकल्टी मेंबर्स ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा में सेंध की आशंका के कारण अपने सभी रीजनल सेंटर्स को सुरक्षा उपाय कड़े करने के निर्देश दिए थे। यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसकी जांच में आरोप बेबुनियाद पाए गए इसलिए पेपर रद्द नहीं किए गए। सभी सेंटरों को निर्देश दिया गया कि वे सुरक्षा इंतजाम कड़े करें, ऑब्जर्वर तैनात करें, स्टाफ के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाएं, सेंटरों में बिना इजाजत लोगों के आने-जाने पर रोक लगाएं और यह पक्का करें कि गोपनीय प्रश्न-पत्र सेंटर सुपरिटेंडेंट की निजी कस्टडी में रहें।
गलत प्रश्नपत्र पहुंचने का मामला
लीक के अलावा पीजी परीक्षा के सेंटरों को गलत प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का मामला भी सामने आया है। सुबह का सेशन 10 बजे शुरू होने के बाद 10.27 बजे जारी एक सूचना में यूनिवर्सिटी ने सेंटरों को निर्देश दिया कि वे भेजे गए पेपर का इस्तेमाल न करें और इसके बजाय अपने पोर्टल से सही पेपर डाउनलोड करें। शिक्षकों का आरोप है कि सूचना मिलने में देरी के कारण कुछ सेंटरों ने सुधार की जानकारी मिलने से पहले ही गलत पेपर का इस्तेमाल करके परीक्षा आयोजित कर ली।
इस घटना के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए इग्नू ने कहा कि गलत तरीके से भेजे गए पेपर को हटा दिया गया था और परीक्षा आयोजित करने से पहले उसे सही पेपर से बदल दिया गया था। यूनिवर्सिटी ने कहा कि लगभग 200 परीक्षा सेंटरों को गलत पेपर मिला था, लेकिन उसने कहा कि किसी भी सेंटर ने उस पेपर से परीक्षा आयोजित नहीं की।
21 जुलाई तक हैं इग्नू यूजी पीजी टीईई एग्जाम
इग्नू के यूजी और पीजी छात्रों के लिए जून-जुलाई टर्म-एंड एग्जाम 1 जून से 21 जुलाई तक चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 9 लाख छात्र 900 से ज्यादा एग्जाम सेंटरों पर लगभग 2,000 कोर्स के लिए परीक्षा दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी