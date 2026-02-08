IGNOU Placement Drive 2026: इग्नू का मेगा जॉब ऑफर, 10 से 13 फरवरी तक देशभर में 'पैन इंडिया' प्लेसमेंट ड्राइव

संक्षेप: IGNOU Job Drive February 2026: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने 10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच देशभर में एक व्यापक 'पैन इंडिया' प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने की घोषणा की है।

IGNOU Pan-India Placement Drive 2026: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने अपने छात्रों के करियर को नई ऊंचाई देने के लिए एक बड़ी पहल की है। यूनिवर्सिटी ने 10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच देशभर में एक व्यापक 'पैन इंडिया' प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने की घोषणा की है। यह अभियान विशेष रूप से इग्नू के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों (एलुमनाई) के लिए है, जो बैंकिंग, एविएशन, और आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विकेंद्रीकृत मॉडल: आपके शहर में आएगी नौकरी इस प्लेसमेंट ड्राइव की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘विकेंद्रीकृत’ ढांचा है। इग्नू ने इस बार केवल दिल्ली मुख्यालय के बजाय देशभर के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में इस ड्राइव का आयोजन करने का निर्णय लिया है।

फायदा: इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों को नौकरी के इंटरव्यू के लिए बड़े शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।

स्थानीय अवसर: क्षेत्रीय स्तर पर होने के कारण, स्थानीय नौकरी बाजार की जरूरतों के हिसाब से कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे छात्रों को अपने राज्य में ही काम करने का मौका मिल सके।

प्रमुख तारीखें और केंद्र यूनिवर्सिटी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर ड्राइव का कार्यक्रम इस प्रकार है:

10 फरवरी: क्षेत्रीय केंद्र मुंबई और कुछ अन्य चुनिंदा केंद्रों पर।

11 फरवरी: क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, पुणे और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों के लिए इंटरव्यू।

12 फरवरी: क्षेत्रीय केंद्र देहरादून और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों के लिए।

13 फरवरी: क्षेत्रीय केंद्र बीजापुर, नागपुर और अन्य समापन केंद्र।

कौन ले सकता है हिस्सा? (पात्रता मानदंड) इग्नू ने स्पष्ट किया है कि यह अवसर उन सभी के लिए खुला है जिन्होंने यूनिवर्सिटी से:

ग्रैजुएशन या पोस्ट-ग्रैजुएशन पूरा कर लिया है।

डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के छात्र हैं।

वे छात्र जो वर्तमान में अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में हैं और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

भर्ती के क्षेत्र: इस बार की ड्राइव में फिनटेक, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन (एयरपोर्ट ऑपरेशंस), कस्टमर सपोर्ट और सेल्स एंड ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों की दिग्गज कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।

रजिस्ट्रेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट इच्छुक उम्मीदवारों को इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट या क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर दिए गए Google Form/QR Code के माध्यम से एडवांस रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इंटरव्यू के दिन साथ ले जाने वाले डॉक्यूमेंट: अपडेटेड बायोडाटा (CV) की कम से कम दो प्रतियां।

इग्नू का आई-कार्ड और एक सरकारी फोटो आईडी (आधार/वोटर आईडी)।

पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें।

सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और फोटोकॉपी।