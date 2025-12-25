IGNOU Online Courses : इग्नू में ऑनलाइन कोर्स के लिए दाखिले के आवेदन शुरू, APAAR ID अनिवार्य, कोर्स लिस्ट

संक्षेप: IGNOU Online Courses : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) ने जनवरी सेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

Dec 25, 2025 08:43 am IST

IGNOU Online Courses : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) ने जनवरी सेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। आवेदन के लिए अपार आईडी होना अनिवार्य है। यानी वही आवेदन कर सकेंगे जिसके पास अपार आईडी है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय इसकी डिटेल्स देनी होगी। इग्नू इससे पहले ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि भी 31 जनवरी 2026 ही है।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: स्कैन की हुई फोटोग्राफ (100 KB से कम)

स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (100 KB से कम)

संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (200 KB से कम)

अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (यदि कोई हो) (200 KB से कम)

श्रेणी प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (यदि SC/ST/OBC हों) (200 KB से कम)

पंजीकरण शुल्क, प्रवेश रद्दीकरण एवं शुल्क वापसी (Refund) से संबंधित नियम पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) वापसी योग्य नहीं है।

प्रवेश की पुष्टि से पहले जमा किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

यदि प्रवेश की पुष्टि के बाद प्रवेश रद्द करने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो जमा शुल्क में से कार्यक्रम शुल्क का 15%, अधिकतम 2,000/- तक, काट लिया जाएगा।

यदि छात्र ने SLM की सॉफ्ट कॉपी चुनी है, तो केवल पंजीकरण शुल्क काटकर शेष शुल्क वापस किया जाएगा।

यदि कोई छात्र शुल्क छूट का लाभ लेकर केवल पंजीकरण शुल्क और विकास शुल्क जमा करता है और प्रवेश रद्द करने का अनुरोध करता है, तो केवल विकास शुल्क ही वापस किया जाएगा।

प्रवेश की अंतिम तिथि के 60 दिनों के बाद किसी भी स्थिति में शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।

Direct Link कौन कौन से ऑनलाइन कोर्स कराता है इग्नू IGNOU के ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Online Programmes) स्नातकोत्तर (Postgraduate / Master Degree) एम.ए. (संस्कृत)

एम.ए. (सस्टेनेबिलिटी साइंस)

एम.कॉम (वाणिज्य)

एम.ए. (डिस्टेंस एजुकेशन)

एम.ए. (अंग्रेज़ी)

एम.ए. (हिन्दी)

एम.ए. (ग्रामीण विकास)

एम.ए. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)

एमबीए (मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन)

एमसीए (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन)

एम.ए. (अनुवाद अध्ययन)

एमएम गांधी एवं शांति अध्ययन

स्नातक (Bachelor Degree) बीसीए (नया) – बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन

बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट

बीसीए – बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन

बी.कॉम – बैचलर ऑफ कॉमर्स

बीएसडब्ल्यू – बैचलर ऑफ सोशल वर्क

बैचलर ऑफ टूरिज़्म स्टडीज़

बीएलआईएस – बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस

डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा (पर्यावरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य)

पीजी डिप्लोमा (डिजिटल मीडिया)

पीजी डिप्लोमा (डेवलपमेंट कम्युनिकेशन)

पीजी डिप्लोमा (डिस्टेंस एजुकेशन)

पीजी डिप्लोमा (ग्रामीण विकास)

पीजी डिप्लोमा (सस्टेनेबिलिटी साइंस)

पीजी डिप्लोमा (गांधी एवं शांति अध्ययन)

डिप्लोमा (क्रिएटिव राइटिंग – अंग्रेजी)

डिप्लोमा (उर्दू भाषा)

डिप्लोमा (पर्यटन अध्ययन)

डिप्लोमा (पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा)

सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Courses) सरल संस्कृत बोध

सर्टिफिकेट (फ्रेंच भाषा)

सर्टिफिकेट (स्पैनिश भाषा एवं संस्कृति)

सर्टिफिकेट (उर्दू भाषा)

सर्टिफिकेट (ग्रामीण विकास)

सर्टिफिकेट (फूड एवं न्यूट्रिशन)

सर्टिफिकेट (सूचना प्रौद्योगिकी – IT)

सर्टिफिकेट (लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान)

सर्टिफिकेट (पर्यटन अध्ययन)

सर्टिफिकेट (जनजातीय अध्ययन)

पीजी सर्टिफिकेट (कृषि नीति)

पीजी सर्टिफिकेट (गांधी एवं शांति अध्ययन)

सर्टिफिकेट (पीस स्टडीज़ एवं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट)

सर्टिफिकेट (रूसी भाषा)