अब घर बैठे जमा होंगे इग्नू के असाइनमेंट, जानिए क्या है OAMS पोर्टल का पूरा तरीका
इग्नू ने दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जाम के लिए नया ऑनलाइन असाइनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (OAMS) लॉन्च कर दिया है। अब छात्र 20 नवंबर तक घर बैठे आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट में अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं।
दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग की बात हो और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर साल लाखों छात्र अपने बेहतर भविष्य का सपना लेकर इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। लेकिन पढ़ाई और नौकरी के बीच तालमेल बिठाने वाले इन छात्रों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हमेशा से अपने असाइनमेंट जमा करना रहा है। स्टडी सेंटर के बाहर लगने वाली लंबी-लंबी कतारें, असाइनमेंट के पन्नों का खो जाने का डर और बाबू लोगों से होने वाली बहस... ये सब इग्नू के छात्रों के लिए आम बात रही है। पर अब वक्त बदल रहा है। अगर आप भी इग्नू के छात्र हैं, तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार और सुकून देने वाली खबर सामने आई है। अब आपको अपने भारी-भरकम असाइनमेंट की फाइलें लेकर दर-दर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इग्नू ने अपने सिस्टम को पूरी तरह से हाईटेक करते हुए एक ऐसा डिजिटल कदम उठाया है, जिसने छात्रों की जिंदगी की एक बड़ी टेंशन खत्म कर दी है।
क्या है इग्नू की नई अपडेट?
दरअसल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने आगामी दिसंबर 2026 टर्म-एंड एग्जामिनेशन (टीईई) के लिए एक नया और आधुनिक 'ऑनलाइन असाइनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम' (ओएएमएस) लॉन्च कर दिया है। ओडीएल (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) और ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ने वाले जितने भी योग्य छात्र हैं, वे अब इस खास पोर्टल के जरिए बड़ी ही आसानी से अपने असाइनमेंट घर बैठे जमा कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि असाइनमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2026 तय की गई है। इसलिए, बिना किसी देरी के आपको अपना काम वक्त रहते निपटा लेना चाहिए।
28 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की तस्दीक की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत छात्र अब सीधे अपने 'इग्नू समर्थ' स्टूडेंट अकाउंट में लॉगिन करके कोर्स के हिसाब से अपने असाइनमेंट की फाइलें अपलोड कर सकेंगे। इस पोर्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप अपना असाइनमेंट सफलता पूर्वक जमा करेंगे, आपको तुरंत ऑनलाइन एक एकनॉलेजमेंट मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बाद में आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से यह भी चेक कर पाएंगे कि आपका असाइनमेंट चेक हुआ या नहीं, यानी आप इवैल्यूएशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे।
तकनीक से आसान हो रहा छात्रों का सफर
इस बड़े और अहम बदलाव पर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक और प्रमुख डॉ. उमेश चंद्र पांडे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस पूरी पहल का असल मकसद तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करके छात्रों तक यूनिवर्सिटी की सुविधाओं की पहुंच को और ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने सभी योग्य छात्रों को यह खास सलाह दी है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें। जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट सबमिट करें और यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
असाइनमेंट अपलोड करने का सही तरीका क्या है?
अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करेगी और असाइनमेंट कैसे अपलोड होंगे? तो चलिए, इसे एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं।
सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि आपके असाइनमेंट के जवाब आपके खुद के हाथ से लिखे होने चाहिए। कोई भी टाइप किया हुआ या कंप्यूटर से प्रिंट निकाला गया जवाब मंजूर नहीं किया जाएगा।
अपने हाथ से लिखे हुए पन्नों को साफ-साफ स्कैन करें ताकि पढ़ने वाले को कोई दिक्कत न हो।
हर एक कोर्स के लिए सिर्फ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएं। ऐसा न हो कि एक ही विषय के लिए आप कई फाइलें अपलोड कर दें।
आपकी पीडीएफ फाइल का साइज किसी भी हालत में 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फाइल बड़ी हो रही है, तो उसे किसी भी मुफ्त ऑनलाइन टूल की मदद से कंप्रेस कर लें।
इसके अलावा, आपके हर असाइनमेंट के पहले पेज (कवर पेज) पर कुछ खास जानकारियों का होना बेहद लाजमी है, वरना आपका असाइनमेंट सीधे तौर पर रिजेक्ट हो सकता है। ये डिटेल्स कुछ इस तरह हैं -
- छात्र का पूरा नाम
- नामांकन संख्या
- स्टडी सेंटर का कोड
- कोर्स कोड
- रीजनल सेंटर का कोड और उसका पूरा नाम
- आपकी चालू ईमेल आईडी
फाइल अपलोड का बटन दबाने से पहले एक बार फिर से तसल्ली कर लें कि आप जो असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, वह सही प्रोग्राम, सही कोर्स और सही परीक्षा सत्र (सेशन) से ही जुड़ा हो। एक छोटी सी लापरवाही आपको परीक्षा देने से रोक सकती है।
किन्हें दोबारा असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है?
यूनिवर्सिटी ने कुछ खास छात्रों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह छूट भी दी है। अगर आप किसी खास कोर्स के असाइनमेंट में पहले ही पास हो चुके हैं, तो आपको बेवजह दोबारा मेहनत करके उसे जमा करने की जरूरत नहीं है।
इसी तरह, जिन छात्रों ने दिसंबर 2026 की परीक्षा (TEE) के लिए पहले ही अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर जाकर हार्ड कॉपी (कागज पर लिखे असाइनमेंट) जमा करवा दी है, उन्हें इस ऑनलाइन पोर्टल पर दोबारा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका काम पहले ही हो चुका है और उन्हें दोबारा ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है।
कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
जब आप पोर्टल पर कामयाबी के साथ अपना असाइनमेंट अपलोड कर देंगे, तो आपको OAMS पोर्टल पर ही तुरंत एक रसीद मिल जाएगी। इसकी एक कॉपी आपके उस ईमेल एड्रेस पर भी भेजी जाएगी जो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद, आप किसी भी वक्त अपने इग्नू समर्थ अकाउंट में लॉगिन करके अपने असाइनमेंट की इवैल्यूएशन रिपोर्ट देख सकते हैं।
बता दें कि इग्नू ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि छात्र भूलकर भी अपने असाइनमेंट रीजनल सेंटर या यूनिवर्सिटी के किसी भी दफ्तर की ईमेल आईडी पर अटैच करके न भेजें। ईमेल के जरिए भेजे गए किसी भी असाइनमेंट को हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक OAMS पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव