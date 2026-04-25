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युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका, इग्नू मेगा प्लेसमेंट ड्राइव 29 अप्रैल को; 3.84 लाख तक का सालाना पैकेज

Apr 25, 2026 04:42 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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इग्नू 29 अप्रैल को नई दिल्ली में एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव होने जा रहा है, जहां मौजूदा सभी छात्रों और पूर्व छात्रों को रोजगार के कई बेहतरीन और शानदार मौके मिलेंगे।

युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका, इग्नू मेगा प्लेसमेंट ड्राइव 29 अप्रैल को; 3.84 लाख तक का सालाना पैकेज

अगर आप भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या अपने कोर्स के आखिरी साल में हैं और एक बेहतरीन रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) ने अपने छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए एक बहुत बड़े कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का ऐलान किया है। यह उन तमाम युवाओं के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है जो अपने करियर की एक मजबूत और शानदार शुरुआत करना चाहते हैं।

बता दें कि यह मेगा प्लेसमेंट ड्राइव 29 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में होने जा रहा है। इग्नू के मैदान गढ़ी स्थित हेडक्वार्टर में बने बी.आर. अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जो भी उम्मीदवार इस प्लेसमेंट ड्राइव में शिरकत करना चाहते हैं, उन्हें सुबह 10 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंचना होगा। इस पहल का मकसद सिर्फ कागजी डिग्रियां बांटना नहीं है, बल्कि युवाओं को उनके असली हुनर और काबिलियत के मुताबिक रोजगार मुहैया कराना है।

200 से ज्यादा पदों पर की जाएंगी भर्तियां

रोजगार के इस बड़े मेले में एक या दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां मुख्य रूप से पांच अलग-अलग सेक्टर्स में होंगी, जिनमें एडटेक, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस सेक्टर और एनजीओ (NGO) शामिल हैं। मतलब साफ है, आपकी दिलचस्पी चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, यहां आपके लिए कोई न कोई मौका जरूर मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लेसमेंट ड्राइव का हिस्सा बनने के लिए किसी खास स्ट्रीम की पाबंदी नहीं है। चाहे आपने बीए (BA), बीएससी (BSc) या बीकॉम (BCom) किया हो, या फिर आप बीएड (BEd), बीबीए (BBA) और एमकॉम (MCom) के छात्र रहे हों। यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और आम डिप्लोमा करने वाले छात्र भी इस भर्ती प्रक्रिया में बेझिझक शामिल हो सकते हैं। फ्रेशर्स के साथ-साथ तजुर्बेकार प्रोफेशनल्स को भी यहां अपनी किस्मत आजमाने का पूरा मौका मिलेगा।

इन बातों का रखें ख्याल

अगर आप इस प्लेसमेंट ड्राइव में जाने का मन बना चुके हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना बेहद लाजमी है। खाली हाथ जाने से बात नहीं बनेगी। उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे अपने अपडेटेड रिज्यूमे (CV) की कम से कम दो कॉपियां अपने साथ जरूर रखें। इसके अलावा, कोई एक सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर इग्नू का आई-कार्ड होना भी जरूरी है। साथ ही, अपनी कुछ पासपोर्ट साइज तस्वीरें, पढ़ाई से जुड़े सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स और अगर आपके पास काम करने का कोई पुराना तजुर्बा है, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर (अनुभव प्रमाण पत्र) भी साथ लेकर जाएं। इन अहम दस्तावेजों के बिना आपको गेट पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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यहां हैं भर्तियां

अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो इस प्लेसमेंट ड्राइव में नौकरियां देने आ रही हैं। जाने-माने प्लेटफॉर्म CollegeDekho.com को 50 एकेडमिक काउंसिलर्स की तलाश है। अगर आप यहां चुने जाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग गुरुग्राम के सेक्टर 66 में होगी और आपको 19,000 रुपये महीने की फिक्स सैलरी के साथ-साथ शानदार इंसेंटिव्स भी मिलेंगे।

वहीं, वाईएसएल (YSL) हॉस्पिटैलिटी गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड में परमानेंट नौकरियां लेकर आ रही है। यहां अंडरग्रेजुएट (UG) उम्मीदवारों को 18,000 से 20,000 रुपये के बीच सैलरी मिलेगी, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट (PG) उम्मीदवारों के लिए यह आंकड़ा 25,000 रुपये तक जा सकता है।

अगर आपकी दिलचस्पी मीडिया और एजुकेशन की तरफ है, तो यूपीएससी (UPSC) कोचिंग प्लेटफॉर्म सार्थी आईएएस (SarrthiIAS) भी इस मेले का हिस्सा होगा। यह कंपनी नोएडा के सेक्टर 62 स्थित अपने ऑफिस के लिए सेल्स मैनेजर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जैसे अहम रोल्स के लिए 25 लोगों की भर्ती करेगी। यहां आपको 3 लाख से लेकर 3.84 लाख रुपये सालाना (LPA) तक का शानदार पैकेज मिल सकता है।

पशुपालन और मछली पालने में भी मौका

इसके अलावा, गुप्तेश्वर समिति नाम का एक एनजीओ (जो पशुपालन, मछली पालन और डेयरी के क्षेत्र में काम करता है) एक बहुत ही दिलचस्प 'अर्न व्हाइल लर्न' (सीखते हुए कमाएं) मॉडल पेश कर रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर और शेफ ट्रेनी के पदों के लिए वे ट्रेनिंग के दौरान 6,000 रुपये का स्टाइपेंड देंगे। खास बात यह है कि इस दौरान आपका रहना और खाना बिल्कुल मुफ्त होगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यह सैलरी बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी और मुफ्त सुविधाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। इनके अलावा भी कई नामी कंपनियां इस प्लेसमेंट ड्राइव का हिस्सा बनेंगी।

कुल मिलाकर देखा जाए तो इग्नू की यह पहल रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। अक्सर देखा जाता है कि डिस्टेन्स एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा) हासिल करने वाले छात्रों को लगता है कि उन्हें रेगुलर कॉलेज के छात्रों के मुकाबले नौकरी के कम मौके मिलते हैं। लेकिन इग्नू का यह शानदार कदम इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल रहा है। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि अगर आपके पास हुनर और काबिलियत है, तो रास्ते खुद-ब-खुद खुल जाते हैं। 29 अप्रैल का यह दिन कई युवाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान गढ़ी पहुंचें और इस बेहतरीन मौके का पूरा फायदा उठाएं। हो सकता है कि आपकी बरसों की तलाश इसी कैंपस में आकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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