IGNOU MBA admission 2026: इग्नू एमबीए एडमिशन 2026; बिना एंट्रेंस टेस्ट के मिल रहा है दाखिला, 15 फरवरी तक करें अप्लाई

संक्षेप: IGNOU MBA admission 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए अपने विभिन्न मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, विशेष रूप से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

IGNOU MBA admission 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए अपने विभिन्न मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, विशेष रूप से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र वर्किंग प्रोफेशनल हैं या घर बैठे देश के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (SOMS) इन कोर्स को चलाता है। ये कोर्स अपनी अच्छी पढ़ाई और सुविधा (जैसे घर बैठे पढ़ना या काम के साथ पढ़ाई करना) के लिए बहुत मशहूर हैं। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और पुनः रजिस्ट्रेशन दोनों की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 कर दिया है। पहले यह समयसीमा 31 जनवरी तक थी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अंतिम समय का इंतजार न करें।

रजिस्ट्रेशन शुल्क: नए आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क देना होगा।

विकास शुल्क: रजिस्ट्रेशन के समय 200 रुपये का यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट शुल्क भी देय होगा।

योग्यता और चयन प्रक्रिया इस साल इग्नू एमबीए में प्रवेश लेने के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा जैसे OPENMAT देने की आवश्यकता नहीं है। चयन पूरी तरह से स्नातक के अंकों के आधार पर होगा।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3 साल की ग्रैजुएशन डिग्री होनी चाहिए।

न्यूनतम अंक: सामान्य श्रेणी के लिए स्नातक में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं, जबकि आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/PwD) के लिए 45% अंक आवश्यक हैं।

आयु सीमा: इग्नू में किसी भी उम्र का व्यक्ति एमबीए कर सकता है, इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

स्पेशलाइजेशन और कोर्स की फीस

इग्नू एमबीए प्रोग्राम दो साल की अवधि का है, जिसे छात्र अधिकतम चार साल में पूरा कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से इन स्पेशलाइजेशन उपलब्ध हैं:

मानव संसाधन प्रबंधन (HRM)

वित्तीय प्रबंधन (Financial Management)

विपणन प्रबंधन (Marketing Management)

संचालन प्रबंधन (Operations Management)

बैंकिंग और वित्त (Banking & Finance)

स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल प्रबंधन (Healthcare & Hospital Management)

फीस विवरण: पूरे कोर्स की कुल फीस लगभग 62,000 से 64,000 रुपये के बीच है। उम्मीदवारों को प्रति सेमेस्टर लगभग 15,500 रुपये का भुगतान करना होता है (तीसरे सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क के कारण फीस 17,500 रुपये हो सकती है)।