IGNOU MSc Data Science: IGNOU ने लॉन्च किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठे बनें डेटा एक्सपर्ट; जानें फीस और योग्यता

संक्षेप:

IGNOU MSc Data Science Admission 2025: इग्नू के 'स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज' (SOCIS) ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में MSc in Data Science and Analytics (MSCDSA) प्रोग्राम की शुरुआत की है।

Dec 30, 2025 10:42 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IGNOU MSc Data Science Admission 2025: डेटा साइंस आज के दौर की सबसे डिमांडिंग स्किल बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इग्नू के 'स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज' (SOCIS) ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में MSc in Data Science and Analytics (MSCDSA) प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कोर्स का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे बिजनेस, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग में डेटा का एनालिस्ट कर मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट की एक नई फौज तैयार करना है।

कोर्स की फीस और अवधि

इग्नू ने इस कोर्स को काफी किफायती रखा है ताकि यह सभी वर्गों के लिए सुलभ हो।

प्रति सेमेस्टर फीस: 13,000 रुपये (इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस अलग से देनी होगी)।

कुल अवधि: यह 2 साल का डिग्री कोर्स है, जिसे अधिकतम 4 साल में पूरा किया जा सकता है।

क्रेडिट सिस्टम: यह एक क्रेडिट-आधारित प्रोग्राम है जो सीखने में लचीलापन प्रदान करता है।

एग्जिट ऑप्शन: पीजी डिप्लोमा की सुविधा

इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत इसका 'एग्जिट ऑप्शन' है। यदि कोई छात्र पहले दो सेमेस्टर (40 क्रेडिट) सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहता है, तो उसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की डिग्री प्रदान की जाएगी। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो कम समय में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं।

योग्यता और माध्यम

योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3 साल की बैचलर डिग्री (ग्रैजुएशन) होना अनिवार्य है।

माध्यम: यह कोर्स फिलहाल केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है।

यह प्रोग्राम उन प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन है जो नौकरी के साथ-साथ अपनी स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं।

आवेदन कैसे करें?

1. इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।

2. अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

3. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

4. आवश्यक डॉक्यूमेंट (जैसे ग्रैजुएशन की डिग्री) अपलोड करें।

5. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें।

डेटा साइंस में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इग्नू की डिग्री ग्लोबल लेवल पर मान्य है और इसकी गुणवत्ता इंडस्ट्री के मानकों के अनुरूप है।

