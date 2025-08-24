Hindi Newsकरियर न्यूज़IGNOU June TEE Result 2025: ignou june tee result 2025 declared how to check scorecard revaluation passing marks
IGNOU June TEE Result 2025 हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
IGNOU June TEE Result 2025: IGNOU ने जून TEE 2025 का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वहीं असंतुष्ट छात्र री इवैल्यूएशन और आंसर शीट की कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Sun, 24 Aug 2025
IGNOU June TEE Result 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जून टर्म-एंड एग्जामिनेशन (TEE) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद अब स्टूडेंट्स अपने नतीजे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जारी किया है। स्टूडेंट्स को बस अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा।
कैसे चेक करें IGNOU June TEE Result 2025?
1. आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर Student Services टैब पर क्लिक करें।
3. नीचे स्क्रॉल करके Results सेक्शन चुनें।
4. TEE > June 2025 विकल्प पर क्लिक करें।
5. अपना Enrollment Number डालें और सबमिट करें।
6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
7. स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं तो?
- छात्र अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- री-इवैल्यूएशन की फीस 750 रुपये प्रति पेपर है।
- उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी 100 रुपये प्रति पेपर के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।
