IGNOU June TEE Result 2025 हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

IGNOU June TEE Result 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जून टर्म-एंड एग्जामिनेशन (TEE) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद अब स्टूडेंट्स अपने नतीजे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जारी किया है। स्टूडेंट्स को बस अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा।