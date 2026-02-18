IGNOU June TEE 2026 datesheet : इग्नू जून टीईई परीक्षा की डेटशीट जारी, 1 जून से होंगे एग्जाम, क्या हैं नियम
इग्नू ने जून 2026 टर्म एंड एग्जाम (टीईई) की डेटशीट जारी कर दी है। एग्जाम 1 जून से शुरू होंगे और 15 जुलाई, 2026 को खत्म होंगे। एग्जाम दो शिफ्ट में होंगे, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून 2026 टर्म एंड एग्जाम (टीईई) की डेटशीट जारी कर दी है। एग्जाम 1 जून से शुरू होंगे और 15 जुलाई, 2026 को खत्म होंगे। एग्जाम दो शिफ्ट में होंगे, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। स्टूडेंट्स डेटशीट की किसी भी गड़बड़ी की रिपोर्ट 27 फरवरी तक यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए ईमेल एड्रेस पर करें। कोर्स या तो ओएमआर एमसीक्यू शीट का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे या सब्जेक्ट के आधार पर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होंगे, जैसा कि शेड्यूल में बताया गया है।
जून टर्म एंड एग्जाम (टीईई) में बैठने के लिए अभ्यर्थी को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा तय पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। स्टूडेंट्स के पास संबंधित कोर्स के लिए मान्य रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही अपने कोर्स की न्यूनतम अवधि समय पूरा करना होगा और तय डेडलाइन के अंदर सभी जरूरी असाइनमेंट जमा करने होंगे। इनमें से कोई भी शर्त पूरी न करने पर आपको परीक्षा में बैठने से डिसक्वालिफाई किया जा सकता है।
रीजनल सेंटर प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखें अलग से अनाउंस करेंगे।
एमसीक्यू /ओएमआर आधारित परीक्षा: कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों जैसे BDP/BTS/BCA/BSW (BSHF101, FST01), CLIS (BLI011, BLII012 आदि), और CBCS आधारित स्नातक कार्यक्रमों (BEVAE181) के लिए परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी।
वर्णनात्मक (Descriptive) परीक्षा: कोर्स कोड BNS041 और BNS042 वर्णनात्मक प्रारूप में आयोजित किए जाएंगे।
परीक्षा तिथियों में टकराव : विश्वविद्यालय निम्नलिखित मामलों में परीक्षा की तारीखों या सत्रों में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा:
यदि पाठ्यक्रम एक ही समूह (Group-1 से Group-6) के हों, क्योंकि एक समूह की परीक्षाएं एक ही समय पर होती हैं।
यदि विषय अलग-अलग वर्षों के बैकलॉग पाठ्यक्रम हों।
- यदि पाठ्यक्रम अलग-अलग कार्यक्रमों से संबंधित हों।
अगर कोई स्टूडेंट किसी ऐसे सब्जेक्ट के लिए दोबारा अप्लाई करता है जिसे उसने पहले ही क्लियर कर लिया है, तो क्या होगा?
अगर कोई स्टूडेंट किसी ऐसे सब्जेक्ट के लिए दोबारा अप्लाई करना चुनता है जिसे उसने पहले ही TEE में क्लियर कर लिया है, तो उस अटेम्प्ट के लिए उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उस अटेम्प्ट के लिए दी गई एग्जामिनेशन फीस भी रिफंड नहीं की जाएगी। यह पॉलिसी उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो अपने ग्रेड सुधारने के लिए दोबारा अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी