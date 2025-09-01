Hindi Newsकरियर न्यूज़IGNOU July Admission 2025 : odl programmes registration extended till september 15
IGNOU July Admission 2025 : छात्रों को राहत, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर तक भरें फॉर्म
IGNOU July Admission 2025 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने एक बड़ी राहत देते हुए जुलाई 2025 सेशन के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ा दी है।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 03:52 PM
IGNOU July Admission 2025 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने हजारों स्टूडेंट्स को राहत देते हुए जुलाई 2025 सेशन के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 तय की गई थी।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in या फिर ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाना होगा।
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।