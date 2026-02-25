IGNOU January Session 2026: इग्नू UG और PG कोर्सेज में दाखिले का आखिरी मौका, 28 फरवरी तक करें अप्लाई
IGNOU January Session 2026: इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी छात्र इग्नू से पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन 28 फरवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर जाकर जमा कर सकते हैं।
किन कोर्सेज में ले सकते हैं दाखिला?
इग्नू अपने छात्रों को कई तरह के पॉपुलर कोर्स करने का मौका देता है।
अंडरग्रेजुएट (UG): आप बीए (BA), बीसीए (BCA), बीकॉम (BCom), बीएससी (BSc), बीबीए (BBA) और बैचलर ऑफ सोशल वर्क (BSW) जैसे कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। इनमें ऑनर्स और स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स के भी कई विकल्प उपलब्ध हैं।
पोस्टग्रेजुएट (PG): उच्च शिक्षा के लिए यहां एमबीए (MBA), एमए (MA), एमकॉम (MCom) और एमसीए (MCA) जैसे कई कोर्सेज मौजूद हैं।
अन्य कोर्स: इनके अलावा, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी कराती है, जो कौशल विकास और करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं।
ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) का लाभ
इग्नू की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लचीली शिक्षा प्रणाली। यहां आप 'ओपन और डिस्टेंस लर्निंग' (ODL) या ऑनलाइन मोड के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। इससे उन लोगों को बहुत मदद मिलती है जो काम के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं।
आपको पढ़ाई के लिए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन संसाधन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं।
देश भर में इग्नू के 2,000 से अधिक लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं, जहां से छात्रों को हर तरह की सहायता मिलती है।
आप कहीं से भी, अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं।
इग्नू क्यों चुनें?
इग्नू की फीस संरचना काफी किफायती है, साथ ही यहां कई तरह के भुगतान विकल्प और स्कॉलरशिप की सुविधा भी मिलती है। यह उन छात्रों के लिए एक वरदान है जो पारंपरिक क्लासरूम-आधारित कोर्सेज में शामिल नहीं हो सकते।
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं।
2. 'New Registration' पर क्लिक कर अपनी बुनियादी जानकारी, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
3. लॉगिन क्रेडेंशियल मिलने के बाद, लॉग इन करें और अपना वांछित प्रोग्राम (जैसे BA, B.Com, MA, MBA आदि) चुनें।
4. अपनी स्कैन की गई फोटो, सिग्नेचर, 10वीं-12वीं के प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें। ध्यान रहे कि फोटो और सिग्नेचर का साइज 100 KB से कम होना चाहिए।
5. अंत में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि अंतिम घंटों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है, इसलिए देरी न करें। अंतिम तिथि 28 फरवरी है, इसलिए समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें ताकि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स