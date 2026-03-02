IGNOU January Admission 2026: इग्नू जनवरी एडमिशन 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 मार्च तक है मौका

IGNOU January Admission 2026: इग्नू जनवरी एडमिशन 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 मार्च तक है मौका
IGNOU January Admission 2026: इग्नू ने विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक छात्र 15 मार्च 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
IGNOU January Admission 2026: इंदिरा गांधी नोशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने उन छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर दी है जो जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों में एडमिशन लेना चाहते हैं। इग्नू ने विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक छात्र 15 मार्च 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
इग्नू का यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। यह विस्तार विशेष रूप से वर्किंग प्रोफेशनल्स और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है।
किन कोर्सेज के लिए बढ़ी है तारीख?
इग्नू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह विस्तार केवल इग्नू के ऑनलाइन मोड कोर्सेज के लिए लागू है। इसमें ग्रेजुएशन (UG), पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG), डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के कई महत्वपूर्ण कोर्सेज शामिल हैं। ध्यान रहे कि ओडीएल (ODL) मोड के लिए नियम और तारीखें अलग हो सकती हैं, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले पोर्टल पर अपने कोर्स की श्रेणी जरूर जांच लें।
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
इग्नू के ऑनलाइन कोर्सेज में प्रवेश पाने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है:
- सबसे पहले इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘नया रजिस्ट्रेशन’ बटन पर क्लिक करें।
3. अपनी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरकर अपना लॉगिन आईडी बनाएं।
4. लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें और अपना पसंदीदा कोर्स चुनें।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
6. अंत में ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड) से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
जरूरी डॉक्यूमेंट और योग्यता
आवेदन के समय उम्मीदवारों के पास ये डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए:
स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर।
आयु प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट)।
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण (12वीं या स्नातक की मार्कशीट)।
श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो - SC/ST/OBC)।
बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि छात्र वित्तीय छूट का दावा करना चाहते हैं)।
इग्नू ऑनलाइन शिक्षा के लाभ
इग्नू के ऑनलाइन कोर्सेज आज के समय में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ये छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी पढ़ने की आजादी देते हैं। इसमें डिजिटल लर्निंग मैटेरियल, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन और रिकॉर्डेड लेक्चर की सुविधा मिलती है। साथ ही, इग्नू की डिग्री को यूजीसी (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिससे सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की नौकरियों में यह पूरी तरह मान्य है।
इग्नू प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि (15 मार्च) का इंतजार न करें और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स