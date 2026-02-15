IGNOU January Session 2026: इग्नू जनवरी 2026 सत्र के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, आज ही भरें फॉर्म; जानें जरूरी नियम
IGNOU January Session 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई गई समयसीमा आज, 15 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है।
IGNOU January Session 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला लेने की योजना बना रहे छात्रों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई गई समयसीमा आज, 15 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आपके पास अपना शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए केवल कुछ ही घंटे शेष हैं।
आज समाप्त हो रही है समयसीमा
विश्वविद्यालय ने छात्रों की भारी मांग और तकनीकी अनिवार्यताओं को देखते हुए पहले 31 जनवरी की समयसीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी किया था। आज रात के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, जिसके बाद छात्रों को अगले सत्र (जुलाई 2026) का इंतजार करना होगा। यह विस्तार नए एडमिशन और पुराने छात्रों के पुन: रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए लागू है।
दाखिले के लिए नई अनिवार्य शर्तें
इस सत्र से इग्नू ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल बदलाव लागू किए हैं, जिन्हें पूरा किए बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:
APAAR ID अनिवार्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब प्रत्येक छात्र के पास अपना 'ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री' (APAAR) आईडी होना अनिवार्य है। यह छात्र का एक डिजिटल शैक्षणिक खाता है।
DEB ID जनरेट: डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (DEB) के नियमों के अनुसार, ओडीएल (ODL) कोर्सेज में एडमिशन चाहने वाले उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान ही अपनी DEB ID जनरेट करनी होगी।
रजिस्ट्रेशन शुल्क और रिफंड के नियम
रजिस्ट्रेशन फीस: नए रजिस्ट्रेशन के समय छात्रों को 300 रुपये का नॉन-रिफंडेबल योग्य शुल्क जमा करना होगा।
कैंसिलेशन पॉलिसी: यदि प्रवेश कन्फर्म होने के बाद छात्र अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो उसे कुछ शर्तों के तहत शुल्क वापस मिल सकता है। इग्नू की नीति के अनुसार, कुल फीस का 15% (अधिकतम 2000 रुपये तक) काटकर शेष राशि वापस की जाएगी। हालांकि, दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह बंद होने के 60 दिनों के बाद रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है।
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
आज आखिरी दिन है, इसलिए छात्र बिना समय गंवाए इन चरणों का पालन करें:
- इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं।
2. 'New Registration' पर क्लिक कर अपनी बुनियादी जानकारी, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
3. लॉगिन क्रेडेंशियल मिलने के बाद, लॉग इन करें और अपना वांछित प्रोग्राम (जैसे BA, B.Com, MA, MBA आदि) चुनें।
4. अपनी स्कैन की गई फोटो, सिग्नेचर, 10वीं-12वीं के प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें। ध्यान रहे कि फोटो और सिग्नेचर का साइज 100 KB से कम होना चाहिए।
5. अंत में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि अंतिम घंटों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है, इसलिए देरी न करें।
