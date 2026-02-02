Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ignou january 2026 re registration last date extended how to apply fee documents common problems
IGNOU ने जनवरी 2026 री-रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, अब 15 फरवरी तक मिलेगा मौका

IGNOU ने जनवरी 2026 री-रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, अब 15 फरवरी तक मिलेगा मौका

संक्षेप:

IGNOU ने जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है, जिससे छात्रों को सेमेस्टर जारी रखने का एक और मौका मिल गया है।

Feb 02, 2026 08:30 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Open University) यानी IGNOU ने जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र 15 फरवरी 2026 तक अपना री-रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 थी। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है, जो किसी वजह से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। यह तारीख बढ़ाने का फैसला खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो पहले से IGNOU में पढ़ रहे हैं और अगले सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष के लिए री-रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यह सुविधा Open and Distance Learning (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में नामांकित भारतीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के छात्रों के लिए उपलब्ध है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

री-रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है

IGNOU में पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर नए सेमेस्टर या साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर छात्र तय समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनकी पढ़ाई रुक सकती है और अगला सेमेस्टर प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से यह तारीख बढ़ना छात्रों के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

आवेदन कहां और कैसे करना है

IGNOU ने साफ कर दिया है कि री-रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignou.ac.in पर जाना होगा। किसी और तरीके से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट पर जाकर छात्र अपने यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।

री-रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है

जनवरी 2026 सत्र के लिए IGNOU ने री-रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये तय की है। यह फीस ODL और ऑनलाइन दोनों तरह के प्रोग्राम्स के लिए समान है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा और भुगतान के बाद ही आवेदन पूरा माना जाएगा।

आवेदन के समय कौन से दस्तावेज जरूरी

जब छात्र री-रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और अगर लागू हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट शामिल है। सभी दस्तावेज स्कैन किए हुए और साफ होने चाहिए।

छात्रों को आने वाली आम समस्याएं

री-रजिस्ट्रेशन के दौरान कई छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे आम समस्या OTP न मिलना है। इसके अलावा कई छात्र अपना यूज़रनेम या पासवर्ड भूल जाते हैं। कुछ मामलों में दस्तावेज अपलोड करते समय भी दिक्कत आती है, जिससे आवेदन अधूरा रह जाता है।

समस्याओं का समाधान कैसे करें

IGNOU की वेबसाइट के मुताबिक, अगर किसी छात्र को लॉगिन में दिक्कत हो रही है या OTP नहीं मिल रहा है, तो उन्हें अपने संबंधित Regional Centre से संपर्क करना चाहिए। वहां से अकाउंट रिकवरी, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट कराने में मदद मिलती है। यही सबसे भरोसेमंद तरीका बताया गया है।

री-रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

री-रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्रों को सबसे पहले onlinerr.ignou.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जनवरी 2026 री-रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनना होगा। इसके बाद यूज़र आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद कोर्स चुनना होगा, फीस जमा करनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा। अंत में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड या प्रिंट करना जरूरी है।

देरी करने पर क्या होगा

IGNOU ने साफ शब्दों में कहा है कि 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें। आखिरी दिनों में वेबसाइट स्लो होने या तकनीकी दिक्कतों की संभावना ज्यादा रहती है।

गौरतलब है कि देशभर में IGNOU के लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कई छात्र नौकरी, घर या अन्य जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करते हैं। ऐसे में री-रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ना उनके लिए बड़ा सहारा माना जा रहा है, ताकि उनकी पढ़ाई बिना रुकावट आगे चलती रहे।

आगे की जानकारी कहां मिलेगी

IGNOU ने छात्रों को सलाह दी है कि वे जनवरी 2026 सत्र से जुड़ी नई सूचनाओं और अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। इससे किसी भी बदलाव या नई घोषणा की जानकारी समय पर मिल सकेगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
IGNOU
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।