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IGNOU छात्रों के लिए बड़ी राहत: जुलाई 2026 री-रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक करें आवेदन

May 06, 2026 08:52 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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IGNOU July 2026 Re-Registration: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जुलाई 2026 सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।

IGNOU छात्रों के लिए बड़ी राहत: जुलाई 2026 री-रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक करें आवेदन

IGNOU July 2026 Re-Registration: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जुलाई 2026 सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जो छात्र अभी तक अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अब 30 जून 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह राहत उन हजारों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम में नामांकित हैं। इग्नू ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार सर्टिफिकेट और सेमेस्टर-आधारित प्रोग्राम को छोड़कर लगभग सभी ओडीएल और ऑनलाइन मोड के कोर्सेज के लिए लागू होगा।

री-रजिस्ट्रेशन क्या है और यह क्यों जरूरी है?

कई छात्र री-रजिस्ट्रेशन और नए एडमिशन के बीच भ्रमित हो जाते हैं। री-रजिस्ट्रेशन का अर्थ है अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना। इग्नू का नियम है कि भले ही आपने पिछले सेमेस्टर की परीक्षा दी हो या नहीं, आपको अगले चरण की पढ़ाई जारी रखने के लिए री-रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी पढ़ाई में छह महीने या एक साल का गैप आ सकता है।

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आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

इग्नू ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है ताकि छात्र घर बैठे इसे पूरा कर सकें। आवेदन के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले इग्नू के समर्थ पोर्टल ignou.samarth.edu.in पर जाएं।

लॉगिन करें: अपने 10 अंकों के एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

कोर्स का चयन करें: अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए उपलब्ध कोर्स की लिस्ट में से अपने विषयों का चुनाव करें।

शुल्क का भुगतान: री-रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग) के माध्यम से करें। रिपोर्ट के अनुसार, समय सीमा के भीतर आवेदन करने पर शुल्क ₹300 है।

कन्फर्मेशन रसीद: सफल भुगतान के बाद अपनी कन्फर्मेशन रसीद और फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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देरी करने पर लगेगा लेट फाइन

अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है, लेकिन विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय की तकनीकी खराबी से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। 30 जून के बाद आवेदन करने वाले छात्रों को ₹200 का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है, बशर्ते कि पोर्टल आगे खुला रहे।

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ऑनलाइन प्रोग्राम वाले छात्रों के लिए विशेष निर्देश

इग्नू ने यह भी साफ किया है कि ऑनलाइन प्रोग्राम चुनने वाले छात्रों को कोई प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा। उनके लिए पूरा कोर्स डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा। इसके अलावा, जो छात्र अपना एडमिशन कन्फर्म कर लेते हैं, वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के जरिए सरकारी स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन करने के पात्र होंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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