IGNOU Admission 2026: जुलाई सेशन में दाखिले की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 अगस्त तक करें आवेदन

IGNOU में साल में दो बार एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय देशभर के छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करने का विकल्प देता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र में फ्रेश एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, अब उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध अधिसूचित प्रोग्रामों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन छात्रों को राहत मिली है, जो किसी कारणवश अभी तक दाखिला नहीं ले पाए थे।

IGNOU में साल में दो बार एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय देशभर के छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करने का विकल्प देता है। यहां अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट समेत कई तरह के प्रोग्राम उपलब्ध हैं।

ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अलग-अलग पोर्टल जुलाई 2026 सत्र में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को अपने चुने गए प्रोग्राम के मोड के अनुसार संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ODL प्रोग्राम के लिए उम्मीदवार IGNOU Samarth Admission Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अलग पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

ODL प्रोग्राम: ignouadmission.samarth.edu.in

ऑनलाइन प्रोग्राम: ignouiop.samarth.edu.in

IGNOU में ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट और स्किल-बेस्ड कोर्स सहित कई क्षेत्रों में प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। ODL और ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों, दूरदराज के छात्रों और उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो नियमित कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते।

IGNOU एडमिशन 2026 के लिए कैसे करें आवेदन? जुलाई 2026 सत्र में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. सबसे पहले संबंधित IGNOU एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

2. अपनी पसंद का ODL या Online Programme चुनें।

3. वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।

4. व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कोर्स से संबंधित जानकारी भरें।

5. आवश्यक दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।

7. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

8. आवेदन का कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। अंतिम समय में तकनीकी समस्या से बचने के लिए भी छात्रों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।

पहले 16 अगस्त तक थी आवेदन की समयसीमा जुलाई 2026 सत्र के लिए IGNOU ने पहले भी आवेदन की अंतिम तारीख में कई बार विस्तार किया था। इससे पहले ODL और ऑनलाइन प्रोग्रामों के लिए आवेदन की समयसीमा 16 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई थी। अब विश्वविद्यालय ने इसे आगे बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया है।