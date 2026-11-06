इग्नू दिसंबर 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी, ignou.samarth.edu.in डाउनलोड करें हॉल टिकट
इग्नू ने दिसंबर 2026 टर्म-एंड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र ignou.samarth.edu.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) ने दिसंबर 2026 की टर्म-एंड परीक्षाओं (TEE) परीक्षाओं के एडमिट कार्ड ( हॉल टिकट) जारी कर दिए गए हैं। एक खास नोटिस के जरिए यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि ये एडमिट कार्ड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड वाले छात्रों के साथ-साथ ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे सभी योग्य छात्रों के लिए एक साथ जारी किए गए हैं। अब आपको किसी भी तरह के डाक का इंतजार नहीं करना है क्योंकि तकनीकी युग में सब कुछ डिजिटल हो चुका है। छात्र अब सीधे इग्नू के नए और एडवांस समर्थ पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट पलक झपकते ही अपने मोबाइल या लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए 25 नवंबर 2026 से आपकी परीक्षाएं विधिवत रूप से शुरू होने जा रही हैं इसलिए अब परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट
कई बार सर्वर पर भारी ट्रैफिक या तकनीकी उलझनों की वजह से छात्रों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बेहद आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं।
- सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउजर में जाकर इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल ignou.samarth.edu.in को खोलें।
- वेबसाइट का होमपेज खुलते ही आपको अपना रजिस्टर्ड लॉग इन क्रेडेंशियल्स डालना होगा (यानी आपका सही एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड)।
- जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे, आपके सामने ही 'December 2026 TEE Admit Card' का एक साफ लिंक ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा।
- बस उस पर एक क्लिक कीजिए और चंद सेकेंड्स में आपका पूरा परीक्षा का ब्यौरा आपकी स्क्रीन पर होगा।
- इसे तुरंत पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और हां, बाजार जाकर इसका एक साफ प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा।
एडमिट कार्ड पर क्या देखें
यहां एक बहुत ही अहम बात जो अक्सर छात्र जल्दबाजी में नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि प्रिंटआउट लेने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। असल जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है। अपने एडमिट कार्ड की एक एक लाइन को सरसरी निगाह से नहीं, बल्कि बहुत ही बारीकी से पढ़ें। आपको चेक करना है कि आपका नाम सही है या नहीं। इसके अलावा अपना एनरोलमेंट नंबर, आपके प्रोग्राम का सही नाम, आपको अलॉट किया गया परीक्षा केंद्र, आपके चुने हुए कोर्स कोड, परीक्षा की सटीक तारीखें और सबसे जरूरी कि आपका एग्जाम सेशन (सुबह की शिफ्ट है या शाम की) बिल्कुल सही छपे हैं या नहीं। कई बार सिस्टम की गलती से या फॉर्म भरते वक्त हुई किसी चूक के कारण कुछ जानकारियां गलत प्रिंट हो जाती हैं। अगर आपको अपने हॉल टिकट में कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ी या मिसमैच नजर आता है, तो बिना एक भी दिन बर्बाद किए तुरंत अपने संबंधित रीजनल सेंटर से संपर्क करें ताकि वो समय रहते इसमें जरूरी सुधार कर सकें।
परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान
परीक्षा के दिन के लिए भी इग्नू ने कुछ सख्त हिदायतें जारी की हैं, जिनका पालन करना हर छात्र के लिए अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में आपकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ तभी होगी, जब आपके हाथ में आपके एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी यानी प्रिंटेड कॉपी होगी। सिर्फ एडमिट कार्ड ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ आपका ओरिजिनल इग्नू आइडेंटिटी कार्ड भी आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को अपने मोबाइल में पीडीएफ दिखाएंगे, तो आपको अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी और आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि पहले से ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज एक क्लियर फाइल में निकालकर रख लें, ताकि परीक्षा वाले दिन सुबह सुबह कोई बेवजह की भागदौड़ न करनी पड़े।
अपने आधिकारिक नोटिस के आखिर में यूनिवर्सिटी ने सभी छात्रों को यह भी नेक सलाह दी है कि वो किसी भी ताजा अपडेट, परीक्षा केंद्र में अचानक हुए बदलाव या किसी अन्य जरूरी निर्देश के लिए नियमित तौर पर इग्नू की मेन वेबसाइट और समर्थ पोर्टल को विजिट करते रहें। आखिरी वक्त के सर्वर क्रैश या किसी तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि आप आज ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। अब नई चीजें पढ़ने के बजाय अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीजों के रिविजन की रफ्तार बढ़ा दें। तो अब बस अपनी किताबों पर फोकस करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में जाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव