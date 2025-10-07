IGNOU December TEE: इग्नू टीईई दिसंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज के दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर तक बढ़ा दी है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज के दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार समय सीमा से पहले आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 21 से 26 अक्टूबर तक 1100 रुपये की लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

इग्नू ने बताया है कि कुछ विषयों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव (एमसीक्यू / ओएमआर ) पैटर्न में होगी। इनमें शामिल हैं - बीएसएचएफ101, एफएसटी01, बीएलआई011, बीएलआई 012, बीएलआईआई 013, बीएलआईआई 014, पीसीओ1, बीईवीएई181 और बीएसएसएस183 । वहीं कोर्स कोड बीएनएस041 और बीएनएस042 की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव प्रकार की होगी।