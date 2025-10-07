IGNOU December TEE 2025 exam form submission deadline extended; apply online by 20 October IGNOU December TEE: इग्नू टीईई दिसंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IGNOU December TEE 2025 exam form submission deadline extended; apply online by 20 October

IGNOU December TEE: इग्नू टीईई दिसंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज के दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर तक बढ़ा दी है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 11:11 AM
share Share
Follow Us on
IGNOU December TEE: इग्नू टीईई दिसंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज के दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार समय सीमा से पहले आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 21 से 26 अक्टूबर तक 1100 रुपये की लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

इग्नू ने बताया है कि कुछ विषयों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव (एमसीक्यू / ओएमआर ) पैटर्न में होगी। इनमें शामिल हैं - बीएसएचएफ101, एफएसटी01, बीएलआई011, बीएलआई 012, बीएलआईआई 013, बीएलआईआई 014, पीसीओ1, बीईवीएई181 और बीएसएसएस183 । वहीं कोर्स कोड बीएनएस041 और बीएनएस042 की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव प्रकार की होगी।

इग्नू में एडमिशन की लास्ट डेट फिर बढ़ी, दाखिले से पहले डीईबी आईडी अनिवार्य

इग्नू ने एक बार फिर से ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी कोर्सेज के जुलाई 2025 सत्र दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नए दाखिले की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। उम्मीदवार ध्यान दें कि यह सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज को छोड़कर सभी कोर्सेज के लिए है। अब 15 अक्टूबर 2025 तक सभी ओपन और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कई कोर्सेज के लिए ऑनलाइन ignouadmission.samarth.edu.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

IGNOU IGNOU TEE IGNOU Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।