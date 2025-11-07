अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं दिसंबर TEE का असाइनमेंट, IGNOU ने बढ़ाई लास्ट डेट

संक्षेप: IGNOU December 2025 TEE: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में पढ़ाई करने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल, इग्नू ने दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा (TEE) के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस संदर्भ में इग्नू द्वारा नोटिस भी जारी किया गया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में पढ़ाई करने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल, इग्नू ने दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा (TEE) के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब IGNOU TEE असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है। इस संदर्भ में इग्नू द्वारा नोटिस भी जारी किया गया।

बताते चले कि असाइनमेंट जमा करने की तिथि सिर्फ उन छात्रों के लिए बढ़ाई गई है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कार्यक्रमों, ऑनलाइन कार्यक्रमों और गुयाना ऑनलाइन एकेडमी ऑफ लर्निंग (GOAL) और एजुकेशन वाया ब्रॉडबैंड (EVBB) के तहत यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं।

इग्नू दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और अंतिम परीक्षा का आयोजन 14 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

ऐसे जमा करें असाइनमेंट छात्र क्षेत्रीय केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र में असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। उन्हें असाइनमेंट पर अपनी संपर्क जानकारी (कार्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम कोड, नामांकन संख्या, ईमेल, फोन) शामिल करना आवश्यक है।