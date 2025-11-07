Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IGNOU December 2025 TEE Extension of last date for submission of Assignment up to 20th November 2025
अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं दिसंबर TEE का असाइनमेंट, IGNOU ने बढ़ाई लास्ट डेट

अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं दिसंबर TEE का असाइनमेंट, IGNOU ने बढ़ाई लास्ट डेट

संक्षेप: IGNOU December 2025 TEE: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में पढ़ाई करने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल, इग्नू ने दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा (TEE) के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस संदर्भ में इग्नू द्वारा नोटिस भी जारी किया गया।

Fri, 7 Nov 2025 05:04 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में पढ़ाई करने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल, इग्नू ने दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा (TEE) के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब IGNOU TEE असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है। इस संदर्भ में इग्नू द्वारा नोटिस भी जारी किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताते चले कि असाइनमेंट जमा करने की तिथि सिर्फ उन छात्रों के लिए बढ़ाई गई है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कार्यक्रमों, ऑनलाइन कार्यक्रमों और गुयाना ऑनलाइन एकेडमी ऑफ लर्निंग (GOAL) और एजुकेशन वाया ब्रॉडबैंड (EVBB) के तहत यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं।

IGNOU December 2025 TEE Extension

इग्नू दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और अंतिम परीक्षा का आयोजन 14 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

ऐसे जमा करें असाइनमेंट

छात्र क्षेत्रीय केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र में असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। उन्हें असाइनमेंट पर अपनी संपर्क जानकारी (कार्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम कोड, नामांकन संख्या, ईमेल, फोन) शामिल करना आवश्यक है।

प्रत्येक कोर्स के लिए छात्रों को असाइनमेंट सिंगल डॉक्यूमेंट् के रूप में देना होगा। अलग-अलग पृष्ठ जमा न करें और दो कोर्स के असाइनमेंट को एक ही दस्तावेज में संयोजित न करें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
IGNOU IGNOU Exam IGNOU TEE
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।