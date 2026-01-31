Hindustan Hindi News
IGNOU BEd Admission 2026 : इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू, जानें योग्यता व चयन समेत खास बातें

संक्षेप:

IGNOU BEd Entrance exam 2029: इग्नू ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए रजिस्टेशन प्रक्रिया का लिंक खोल दिया है। जो अभ्यर्थी इग्नू से दो वर्षीय बीएड कोर्स करना चाहते हैं, वह ignou.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Jan 31, 2026 02:03 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IGNOU BEd Entrance exam 2029: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए रजिस्टेशन प्रक्रिया का लिंक खोल दिया है। जो अभ्यर्थी इग्नू से दो वर्षीय बीएड कोर्स करना चाहते हैं, वह ignou.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 है। इग्नू की बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न केंद्रों पर मार्च 2026 में होगाा। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। बीएड कोर्स पूरा करने के लिए पांच साल दिए जाएंगे।

उम्मीदवार को एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर करना होगा, जरूरी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स भरनी होंगी, तय फॉर्मेट में फोटोग्राफ और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और एप्लीकेशन फीस का पेमेंट पूरा करना होगा। सबमिट करने के बाद कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके भविष्य के लिए अपने पास रखें।

बीएड कोर्स के लिए योग्यता

ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50 फीसदी अंक प्राप्त किए हों। अगर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, तो कम से कम 55 फीसदी अंक हासिल किए हों। एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक में 5 फीसदी की छूट मिलेगी।

बीएड (ओडीएल) के लिए जरूरी योग्यताएं

- एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में ट्रेनिंग ली हो।

- एनसीटीई (NCTE) मान्यता प्राप्त टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस-टू-फेस पूरा किया हो।

आयु सीमा

आयु की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।ष

आवेदन फीस

बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस - 1000/ रुपये। फीसदी का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन

इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।

आवेदन फॉर्म के लिंक “ Application form for BED Entrance Test- January 2026” पर क्लिक करें।

अब परीक्षा के लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट भी ले लें।

आवेदन के लिए अहम दस्तावेज

ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स:

मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट

इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट

ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट

पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट (अगर हो)

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज़ फोटो

सिग्नेचर

ईमेल ID

मोबाइल नंबर

अपार

एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट (कम से कम 2 साल)

D.El.Ed मार्कशीट

IGNOU BEd News
