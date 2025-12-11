IGNOU: इग्नू के 70 क्षेत्रीय केंद्रों में खुलेंगे PMKVY कौशल केंद्र, अब इग्नू नेटवर्क से मिलेगी स्किल ट्रेनिंग

संक्षेप: IGNOU: इग्नू के सभी 70 क्षेत्रीय केंद्रों में स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों को कौशल विकास केंद्र बनाकर, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे या कर चुके छात्रों को उद्योग-केंद्रित, रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना।

IGNOU Skill Training: देश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ-साथ सीधे रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU - इग्नू) और भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत, इग्नू के सभी 70 क्षेत्रीय केंद्रों में स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समझौते का मुख्य उद्देश्य इस MoU का मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय स्किलिंग प्राथमिकताओं के साथ उच्च शिक्षा को एकीकृत करना है। यह सहयोग इग्नू के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) को पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है।

इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों को कौशल विकास केंद्र बनाकर, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे या कर चुके छात्रों को उद्योग-केंद्रित, रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना। ये नए सेंटर पीएमकेवीवाई के तहत एनएसक्यूएफ-अलाइन (NSQF-aligned) और उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे।

एमओयू पर हस्ताक्षर यह समझौता नई दिल्ली के कौशल भवन में किया गया। इस दौरान इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल और एमएसडीई की सचिव देबाश्री मुखर्जी सहित दोनों संस्थानों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुए इस समझौते ने कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की है।

इग्नू की भूमिका: एक प्रशिक्षण भागीदार इग्नू इस पहल में एक प्रमुख प्रशिक्षण भागीदार के रूप में काम करेगा। इग्नू की यह भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पास देश भर में एक व्यापक नेटवर्क है-

70 क्षेत्रीय केंद्र: ये केंद्र पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्य हब होंगे।

2,400 से अधिक लर्नर सपोर्ट केंद्र : इग्नू का यह बड़ा नेटवर्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दूर-दराज के शिक्षार्थियों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

इस सहयोग से, इग्नू सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन जाएगा जहां छात्र अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल भी प्राप्त कर सकेंगे। इससे देश के युवाओं को न केवल ज्ञान मिलेगा, बल्कि वे बाजार की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित होकर बेहतर करियर बनाने में सक्षम होंगे।